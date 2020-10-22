Gürültü uyarısı yapan komşuya saldıranlara 18 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

Gürültü uyarısı yapan komşuya saldıranlara 18 yıla kadar hapis istemi

22.10.2020 16:13
Gürültü uyarısı yapan komşuya saldıranlara 18 yıla kadar hapis istemi, System.String[]

Bakırköy'de gürültü yaptıkları için kendilerini mesajla uyaran üst kattaki komşularının evine zorla girerek, müştekinin eşine de saldırıp, darp, tehdit ve hakaret ettikleri iddia edilen aynı aileden 3 kişinin yargılandığı davada savcılık, sanıkların 5 yıl dörder aydan onsekizer yıla kadar...

Bakırköy'de gürültü yaptıkları için kendilerini mesajla uyaran üst kattaki komşularının evine zorla girerek, müştekinin eşine de saldırıp, darp, tehdit ve hakaret ettikleri iddia edilen aynı aileden 3 kişinin yargılandığı davada savcılık, sanıkların 5 yıl dörder aydan onsekizer yıla kadar hapis cezasına çarptırılmalarını istedi.

Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Ali, Okan ve Gökhan Şenyüzlü ile müştekiler İskender Karaduman, Nükte Arpacı ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Ali Şenyüzlü, "Kendisini aradım ve 'doğum günü yapıyoruz, neden rahatsız ediyorsun?' dedim. Kendisi bana 'dangalak' deyince sinirlendim." iddiasında bulundu.

Konuşmak için yukarı çıktığını iddia eden Şenyüzlü, arkasından çocuklarının da geldiğini, müştekinin kapıyı sopa ile açtığını ve kendini korumak zorunda kaldığını öne sürdü.

Sanıklardan Gökhan Şenyüzlü ve Okan Şenyüzlü de üst kata çıkma nedenlerinin kavga etmek olmadığını iddia etti.

"Çocuklarımız var, yapmayın"

Şikayetçi Nükte Arpacı da sanıklardan şikayetçi olduğunu, olay günü kapılarının tekmelendiğini, dışarıdan küfür içeren sözler duyduğunu ve kendisinin "Çocuklarımız var, yapmayın" dediğini anlattı.

Kapıyı eşinin açtığını, kapı açılınca sanıkların eşine saldırdığını, sanıklar hole girince eşinin kendisini savunmak için sopa ile vurduğunu ifade eden Arpacı, sanıkların eşine saldırdığını ve evlerinde hasara yol açtığını anlattı.

Arpacı, "Bu olay yüzünden psikolojik tedavi gördüm. Eşimden sırf bu olay sonrası boşandık. Tüm düzenimiz bozuldu. Sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum." dedi.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen İbrahim Şevki Çeviköz de sanıkların karşı komşusu olan İskender Karaduman'ın kapısını tekmeleyerek, küfürler ve hakaretler ettiklerini, sanıklardan Gökhan Şenyüzlü'nün de kendisine dönerek "gir lan içeri, seni öldürürüm" dediğini söyledi.

Mütalaa

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıklar Ali, Gökhan ve Okan Şenyüzlü'nün müştekiler İskender Karaduman ve Nükte Arpacı'ya karşı "silahla yaralama", "yaralama", "gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal etme" ve "mala zarar verme" suçlarından 5 yıl dörder aydan onsekizer yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Mütalaada, haklarında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmaması istenen sanıkların "tehdit" suçundan ise suçun yasal unsurları oluşmaması nedeniyle beraatine karar verilmesi talep edildi.

Sanıkların avukatı, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi.

Mahkeme, sanıkların avukatına mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre vererek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müştekiler İskender Karaduman ile Nükte Arpacı ile sanıklar Ali, Gökhan ve Okan Şenyüzlü'nün komşu oldukları, 12 Aralık 2019'da Karaduman'ın gürültü nedeniyle sanıklardan Ali Şenyüzlü'ye sessiz olmaları konusunda iki defa mesaj attığı belirtiliyor.

Mesajdan sonra sanık Şenyüzlü'nün, Karaduman'ı arayarak, tehdit ve hakarette bulunduğu ve tartıştıkları anlatılan iddianamede, zanlıların uyarı yapan komşularının kapısını tekmeleyip yumrukladıkları, müştekilerin bir süre kapıyı açmadığı, sonrasında ise Karaduman'ın elinde sopayla kapıyı açmak zorunda kaldığı, bu sırada saldırganların eve zorla girdiği kaydediliyor.

İddianamede sanıkların, müştekinin elinde bulunan sopayı alarak müşteki İskender Karaduman'ı yerde sürükleyerek salona götürdüğü, sanıkların müştekiyi tekme, tokat ve sopa ile darbettikleri, sanıkların bu fiilleri gerçekleştirdikleri sırada müştekiye tehdit ve hakaret içerikli sözler söyledikleri, ayrıca sanıkların kavgayı ayırmaya çalışan diğer müşteki Nükte Arpacı'yı da darbettikleri ifade ediliyor.

İskender, Bakırköy, Hakaret, Nükte, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gürültü uyarısı yapan komşuya saldıranlara 18 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

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