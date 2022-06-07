Gürültü uyarısında bulunan yöneticiyi bıçaklayarak öldüren kiracı, adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Gürültü uyarısında bulunan yöneticiyi bıçaklayarak öldüren kiracı, adliyeye sevk edildi

07.06.2022 14:19

Gürültü uyarısında bulunan yöneticiyi bıçaklayarak öldüren kiracı, adliyeye sevk edildi Antalya'da gürültü uyarısında bulunan yöneticiyi bıçaklayarak öldüren cinayet zanlısı Necati K.(66), adliyeye sevk edildi.

Gürültü uyarısında bulunan yöneticiyi bıçaklayarak öldüren kiracı, adliyeye sevk edildi

ANTALYA - Antalya'da gürültü uyarısında bulunan yöneticiyi bıçaklayarak öldüren cinayet zanlısı Necati K.(66), adliyeye sevk edildi. Olay sırasında elinden yaralanan cinayet zanlısı, adliyeye eli sargılı şekilde götürüldü.

Olay, dün akşam 21.30 sıralarında Kepez ilçesi Özgürlük Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 6'ncı katta oturan evli ve bir çocuk babası yönetici Osman Artar, gürültü şikayeti üzerine birinci katta oturan Necati K'yi uyarmaya gitti. İkili arasında çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. İddiaya göre, Necati K., yönetici Osman Artar'ı göğsünden ve karnından bıçakladı. Yaralanan Artar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Artar, özel hastanede yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamazken, olayda elinden yaralanan Necati K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyette ifadesi alınan Necati K., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Gürültü uyarısında bulunan yöneticiyi bıçaklayarak öldüren kiracı, adliyeye sevk edildi
Gürültü uyarısında bulunan yöneticiyi bıçaklayarak öldüren kiracı, adliyeye sevk edildi
Gürültü uyarısında bulunan yöneticiyi bıçaklayarak öldüren kiracı, adliyeye sevk edildi
Gürültü uyarısında bulunan yöneticiyi bıçaklayarak öldüren kiracı, adliyeye sevk edildi
Gürültü uyarısında bulunan yöneticiyi bıçaklayarak öldüren kiracı, adliyeye sevk edildi
Gürültü uyarısında bulunan yöneticiyi bıçaklayarak öldüren kiracı, adliyeye sevk edildi
Gürültü uyarısında bulunan yöneticiyi bıçaklayarak öldüren kiracı, adliyeye sevk edildi
Gürültü uyarısında bulunan yöneticiyi bıçaklayarak öldüren kiracı, adliyeye sevk edildi

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gürültü uyarısında bulunan yöneticiyi bıçaklayarak öldüren kiracı, adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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