Gürültü Yapan Kardeşleri Uyaran Polis Memuru Bıçakla Yaralandı
1 saat önce
Antalya'nın Kepez ilçesinde, gürültü yapan kardeşleri uyaran polis memuru bıçakla bacağından yaralandı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde, gürültü yapan kardeşleri uyaran polis memuru bıçakla bacağından yaralandı.
Ömer Halisdemir Caddesi Yeşildere Mahallesi sakinleri, polise gürültü ihbarında bulundu.
Olay yerine giden ekipler, gürültü yapan kardeşler N.U. ve S.U'yu uyardı. Polisle tartışmaya başlayan kardeşlerden S.U. evden aldığı bıçakla polis memuru Hasan Uslu'yu bacağından yaraladı.
Sağlık ekibince Kepez Devlet Hastanesine kaldırılan Uslu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kardeşlerden N.U. gözaltına alındı, kaçan S.U'nun yakalanması için çalışma başlatıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 03:28 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Soylu, 2 Bin 500 Kadın Polis Alınacağını Açıkladı
Evinde Ölü Bulunan Kadının Katili 14 Yıl Sonra Yakalandı
Can Eriğin Tanesi 3 TL'den Satılıyor
Oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un Adnan Oktar'ın Programına Konuk Olduğu Video Sosyal Medyayı Salladı