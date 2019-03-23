Son Dakika Haberleri: Gürültü Yapan Kardeşleri Uyaran Polis Memuru Bıçakla Yaralandı

Gürültü Yapan Kardeşleri Uyaran Polis Memuru Bıçakla Yaralandı

1 saat önce

Antalya'nın Kepez ilçesinde, gürültü yapan kardeşleri uyaran polis memuru bıçakla bacağından yaralandı.

Gürültü Yapan Kardeşleri Uyaran Polis Memuru Bıçakla Yaralandı, System.String[]
Antalya'nın Kepez ilçesinde, gürültü yapan kardeşleri uyaran polis memuru bıçakla bacağından yaralandı.

Ömer Halisdemir Caddesi Yeşildere Mahallesi sakinleri, polise gürültü ihbarında bulundu.

Olay yerine giden ekipler, gürültü yapan kardeşler N.U. ve S.U'yu uyardı. Polisle tartışmaya başlayan kardeşlerden S.U. evden aldığı bıçakla polis memuru Hasan Uslu'yu bacağından yaraladı.

Sağlık ekibince Kepez Devlet Hastanesine kaldırılan Uslu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kardeşlerden N.U. gözaltına alındı, kaçan S.U'nun yakalanması için çalışma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 03:28 Kaynak: AA

Polis, Antalya, Kepez, Güncel
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