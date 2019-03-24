Gürültü Yapan Kardeşleri Uyaran Polis Memurunun Bıçakla Yaralanması

Antalya'da gürültü yaptıkları için kendilerini uyaran polis memurunu bıçakla yaraladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da gürültü yaptıkları için kendilerini uyaran polis memurunu bıçakla yaraladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.



Kepez ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde dün yaşanan olayda kendisini uyaran polis memurunu bıçakladığı ileri sürülen şüphelilerden S.U'nun yakalanması için çalışma başlatıldı.



Yapılan araştırmaların ardından bulunduğu yer tespit edilen şüpheli S.U, polis ekiplerince gözaltına alındı.



Şüpheli S.U. ve olayla ilgili dün gözaltına alınan kardeşi N.U'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.



Ömer Halisdemir Caddesi'ndeki bir evde dün gürültü yapıldığına dair polise şikayette bulunulmuş, olay yerine giden ekipler, gürültü yaptığı ileri sürülen kardeşler N.U. ve S.U'yu uyarmıştı. Polisle tartışmaya başlayan kardeşlerden S.U. evden aldığı bıçakla polis memuru Hasan Uslu'yu bacağından yaralamıştı.





Yaralı polis, sağlık ekibince Kepez Devlet Hastanesine kaldırılırken, kardeşlerden N.U. gözaltına alınmıştı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Komşuları Tarafından Şikayet Edilen Zanlı, Evine Gelen Polis Memurunu Bıçakladı

Öldürüp Telefonundan "Ben İyiyim Merak Etmeyin" Diye SMS Attılar

Dilek Feneri Uçurmak İsterken Uçurumdan Düştü

Kızına Sinirlenen Baba, Evinin Çatısına Çıktı