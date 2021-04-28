Gürültü yapan komşularını ikaz edince tekme tokat darp edildiler - Son Dakika

Gürültü yapan komşularını ikaz edince tekme tokat darp edildiler

28.04.2021 11:09
Gürültü yapan komşularını ikaz edince tekme tokat darp edildiler, System.String[]

İzmir'in Konak ilçesinde, iddialara göre gürültü yaptıkları gerekçesiyle ikaz ettikleri komşuları tarafından önce sözlü hakarete uğrayan aile bireyleri, daha sonra darp edildi.

İzmir'in Konak ilçesinde, iddialara göre gürültü yaptıkları gerekçesiyle ikaz ettikleri komşuları tarafından önce sözlü hakarete uğrayan aile bireyleri, daha sonra darp edildi. Saldırgan komşunun Manisa'dan çağırdığı öne sürülen şahısların da karışığı darp olayı güvenlik kameralarına da yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Konak ilçesi Kemal Reis Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 3. kattaki komşularının sürekli gürültü yapmasından rahatsız olan Mehmet-Sevil Baykalöz çifti ve oğulları Ahmet Baykalöz, evde bulundukları esnada üst komşularından gelen gürültü sesinden rahatsız oldu. Bunun üzerine Sevil Baykalöz (54), oğlunun 'anne sen bir yukarıya çıkıp İlkay ablaya seslenir misin, kadın kadına konuşun' diye yönlendirmesi ile üst komşularının kapısını çaldı. Kapıyı açan kadın komşusu İlkay D. ile aralarında geçen diyaloğu anlatan Sevil Baykalöz, "Bende yukarı çıkarak kapıyı çaldım ve 'İlkay kızım iyi akşamlar, hayırlı Ramazanlar dememe kalmadan', İlkay şiddetli bir şekilde, 'elimden şeker kavanozu düştü, sen bunun için mi benim kapıma geliyorsun, neden geliyorsun?' diyerekten bağırmaya başladı. Bunun arkasında eşi İbrahim D'de çıktı geldi ve o da bağırmaya ve 'defolun gidin kapımızdan, niye geliyorsunuz?' diye hakaret etmeye başladı" dedi.

"Kasaları kafama atmaya başladı"

Sesleri duyan oğlunun 2. kattaki evlerinden gelerek, 'anneciğim hadi yürü aşağıya inelim" dediğini aktaran Baykalöz, "Bu esnada oğluma da hakaretler etmeye başladılar. Oğlum da duruma tepki gösterince arkasından eşim geldi ve bu esnada üst kattaki komşumuzun karşı komşusu olan ağabeyi de olaya dahil olarak kapıyı açar açmaz evin içerisindeki kasaları kafama atmaya başladı. Kardeşi de kendi evinin içerisindeki sunta parçalarını bizlere atmaya başladı. Yağmura tutulmuş gibi olduk" ifadelerini kullandı.

"Çocuğumu yerlerde sürüklediler, eşimi darp ettiler"

"Yaşanan olayın ardından komşularımız karakola giderek bizden şikayetçi oldular" diyen Sevil Baykalöz, "Onların ifadelerinin ardından polisler gelerek bizleri de ifademizi almak için karakola götürdü. İfade işlemlerinin zaman almasının ardından taksiyle evimizin bulunduğu apartmanın önüne geldik. Bu esnada garajın önünde siyah bir arabanın olduğunu fark ettik. Aracın içerisinden 3 kişi indi ve oğlumun yanına gelerek, 'gel bakalım sen' diyerekten oğluma sert bir uyarıda bulundular. Oğlum da şahıslara 'İlkay ablalar mı sizi gönderdi?' deyince saldırmaya başladılar. Bunun üzerine eşim de olaya müdahil oldu. Çocuğumu yerlerde sürüklediler, eşimi de darp etmeye başladılar. 5-6 kişilik kalabalık bir gruptular. Eşim ayrı oğlum ayrı bir yerde yatarken, beni de kolumdan tutup bir kenara iteklediler. Benim 'polis' diye bağırma seslerimi duyan komşularımızın geldiğini görünce şahıslar kaçtılar. Komşularımızın ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri geldi. Hastaneye kaldırıldık ve eşime serum ile müdahale edildi. Kocamın başı üç yerinden şişerken, alnında da çizikler oluştu. Hastanedeki tedavimizin ardından darp raporlarını alarak karakola gittik ve şikayetçi olduk" diye konuştu.

"Hukuki olarak işin sonuna kadar gideceğiz"

"Eşimin yukarı kata çıkıp komşuyla konuşmasından sonra seslerin yükseldiğini duyunca oğlum ve ben yukarıya çıktık" diyen Mehmet Baykalöz (64) da "Binada yaşanan arbedenin ardından komşularımız karakola gidip şikayetçi oldular. Haliyle biz de kendilerinden şikayetçi olduk. Karakol dönüşü evimizin önünde duran siyah araçtan kalabalık bir grup indi. Şahıslar oğluma, 'gel biz seninle konuşacağız, bir yere kadar gidelim' dediler. Ben buna mani olmak için 'benimle konuşun' dememe kalmadan arkadan 5-6 kişi bize saldırmaya başladı. Görüntülerde mevcut; yerlerde sürünüyoruz. Tabii komşuların gelmesiyle şahıslar kaçtı ve ardından polisler ile ambulans geldi. Biz bu olaydan şikayetçiyiz. Darp raporları ve görüntüler elimizde var. Hukuki olarak işin sonuna kadar gideceğiz" diye belirtti.

Ahmet Baykalöz (30) ise yapmış olduğu açıklamasında, "Tekmeler ve tokatlar ile babamı ve beni darp ettiler. Bu tarz durumların bir daha yaşanmaması için hukuki açıdan elimizden ne geliyorsa onu yapacağız" diye ifade etti.

Yaşanan dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan sokakta bulunan bir eve ait güvenlik kamerasına ise korku dolu anlar saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bina içerisine giren şahıslar daha sonra aşağıya inerek aracın yanına gelirken, şüphelilerden birisinin ise elinde tepsi ile aracın yanına geldiği, bir süre sonra ise evlerinin önüne gelerek taksiden inen aile bireylerine şahısların saldırdığı, anne Sevil Baykalöz'ün oğlu ve eşini saldırganlardan kurtarmaya çalıştığı dehşet anları görülüyor.

Ayrıca, olayın ardından şüphelilerin hızla olay yerinden kaçtığı ve izlerini kaybettirdikleri öğrenildi. - İZMİR

Gürültü yapan komşularını ikaz edince tekme tokat darp edildiler
Gürültü yapan komşularını ikaz edince tekme tokat darp edildiler
Gürültü yapan komşularını ikaz edince tekme tokat darp edildiler
Gürültü yapan komşularını ikaz edince tekme tokat darp edildiler
Gürültü yapan komşularını ikaz edince tekme tokat darp edildiler
Gürültü yapan komşularını ikaz edince tekme tokat darp edildiler
Gürültü yapan komşularını ikaz edince tekme tokat darp edildiler

Hakaret, Manisa, Polis, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gürültü yapan komşularını ikaz edince tekme tokat darp edildiler - Son Dakika


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