GÜRÜLTÜ YAPIYOR DİYE KOMŞUSUNU BIÇAKLADI - Son Dakika
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GÜRÜLTÜ YAPIYOR DİYE KOMŞUSUNU BIÇAKLADI

12.09.2022 23:57

KONYA'da Mehmet B., gürültü yaptığı iddiasıyla komşusu Musa Günay'ı kolu ve göğsünden bıçakla yaraladı.

KONYA'da Mehmet B., gürültü yaptığı iddiasıyla komşusu Musa Günay'ı kolu ve göğsünden bıçakla yaraladı. Günay, hastaneye kaldırılırken, Mehmet B. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Binkonutlar Mahallesi Başkaya Sokakta 2 katlı apartmanda meydana geldi. Mehmet B., üst katta oturan komşusu Musa Günay'ın evine gidip, gürültü yaptığı iddiasıyla uyarıda bulundu. Uyarının ardından iki komşu arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Mehmet B., Günay'ı, sol kolu ve göğsünden bıçakla yaraladı. Evde yalnız olan ve kanlar içinde yere yığılan Günay, diğer komşularının ihbarı üzerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Günay'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Mehmet B. de polis tarafından gözaltına alındı. İki komşunun daha önce de aynı konu nedeniyle tartıştıkları belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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Kaynak: DHA

Selçuklu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜRÜLTÜ YAPIYOR DİYE KOMŞUSUNU BIÇAKLADI - Son Dakika

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