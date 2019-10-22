Son Dakika Haberleri: 'Gürültü yapıyorsunuz' dedi, pompalı tüfekle ateş açtı: 3 yaralı
Son Dakika Güncel 'Gürültü yapıyorsunuz' dedi, pompalı tüfekle ateş açtı: 3 yaralı

'Gürültü yapıyorsunuz' dedi, pompalı tüfekle ateş açtı: 3 yaralı

1 saat önce

İZMİR'in Buca ilçesinde, bir kişi, boş arazide alkol aldığı ileri sürülen üç arkadaşa gürültü yaptıkları gerekçesiyle pompalı tüfekle ateş açtı.

'Gürültü yapıyorsunuz' dedi, pompalı tüfekle ateş açtı: 3 yaralı, System.String[]

İZMİR'in Buca ilçesinde, bir kişi, boş arazide alkol aldığı ileri sürülen üç arkadaşa gürültü yaptıkları gerekçesiyle pompalı tüfekle ateş açtı. Yaralanan 3 kişi, hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Yıldız Mahallesi 206/5 sokakta bulunan boş bir arazide meydana geldi. 3 arkadaş alkol almak ve sohbet etmek için boş araziye geldi. Üç arkadaş burada vakit geçirdikleri sırada, yanlarına gelen ve "Çok gürültü yapıyorsunuz" diyen K.E. ile tartıştı. Tartışmanın ardından oradan uzaklaşan K.E., bir süre sonra otomobili ile gelerek pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda, Metin Y., Mehmet A. ve Hakan H., vücutlarnı isabet eden saçmalar sonucunda yaralandı. K.E. olay yerinden uzaklaşırken, çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılardan Metin Y. ve Mehmet A. Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne, ağır yaralanan Hakan H. ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hastanelerde tedavisi sürerken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, polis ekipleri yaralıların ifadesine başvurdu. Metin Y. ve Mehmet A., oturdukları sırada yanlarına gelen bir kişinin gürültü yaptıklarını ileri sürerek önce tartıştıklarını, daha sonra ateş ederek kaçtığını söyledi.

Olay yerinde inceleme yapan polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görgü tanıklarının da ifadesini alan ekipler şüpheli K.E.'yi yakalamak için çalışma başlattı.


Buca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 09:29 Kaynak: DHA
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"Gürültü yapıyorsunuz" dedi, pompalı tüfekle ateş açtı
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