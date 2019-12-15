"GÜRÜLTÜ YAPMAYIN UYUYAMIYORUM" MESAJI ATTIĞI KOMŞULARININ SALDIRISINA UĞRADI - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'GÜRÜLTÜ YAPMAYIN UYUYAMIYORUM' MESAJI ATTIĞI KOMŞULARININ SALDIRISINA UĞRADI - Son Dakika

"GÜRÜLTÜ YAPMAYIN UYUYAMIYORUM" MESAJI ATTIĞI KOMŞULARININ SALDIRISINA UĞRADI

6 saat önce

Bakırköy, Yeşilköy'de alt katta bulunan komşusuna "Gürültü yapmayın uyuyamıyorum" diye mesaj atan adama komşuları saldırdı.

Bakırköy, Yeşilköy'de alt katta bulunan komşusuna "Gürültü yapmayın uyuyamıyorum" diye mesaj atan adama komşuları saldırdı. Saldırı sonrası yaralanan adam hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan komşu ve iki oğlu serbest bırakıldı. Saldırı anları binaya ait güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı.

Olay Bakırköy'de 3 gün önce gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yeşilköy'de oturan İskender Karaduman gece yarısı gelen sesler üzerine aynı apartmanda oturan alt kat komşusuna "gürültü yapmayın uyuyamıyorum" diye mesaj attı. Karaduman'ın attığı mesaja sinirlenen ve ismi öğrenilemeyen alt kat komşusu iddiaya göre iki oğlu ile beraber yukarı çıkarak bağırmaya başladı. Kapıyı yumruklayan ve tekmeleyen kişiler daire sahibi elinde sopa ile kapıyı açtığı esnada Karaduman'a saldırdı. Evinde ve ailesinin yanında darp edilen Karaduman yaralanırken bina sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Karaduman'a ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.

SALDIRI ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

İskender Karaduman'ın saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüler de alt kattan yukarı çıkan 3 kişi Karaduman'ın kapısını yumruklamaya ve tekmelemeye başlıyor. Görüntülerin devamında ise Karaduman'ın elinde sopa ile kapıyı açmasıyla 3 kişinin saldırdığı görülüyor. Bu sırada bağırma seslerine çıkan karşı daireden çıkan bir kişi araya girmeye çalışıyor. Kapıya gelen 3 kişi ayırmak için dışarı çıkan karşı daire sahibine de tepki gösteriyor.

SALDIRGAN 3 KİŞİ SERBEST KALDI

Saldırı sonrası ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri de daire sahibine saldıran alt kat komşu ile iki oğlunu gözaltına alarak polis merkezine götürdü. İşlemlerinin ardından alt kat komşu ile iki oğlu serbest bırakıldığı öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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(Güvenlik Kamerası)

-Kapıya gelenler

-Kapının yumruklanması ve tekmelenmesi

-Karaduman'ın elinde sopa ile kapıyı açması

-Kapı önündekilerin saldırıp içeri girmesi

-Kapı eşiğinde yaşanan arbede

- Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü

-Genel ve detaylar


- İstanbul
Bakırköy, Yeşilköy, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 10:52 Kaynak: DHA
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