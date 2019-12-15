"Gürültü yapmayın uyuyamıyorum" mesajı attığı komşularının saldırısına uğradı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Gürültü yapmayın uyuyamıyorum' mesajı attığı komşularının saldırısına uğradı - Son Dakika

"Gürültü yapmayın uyuyamıyorum" mesajı attığı komşularının saldırısına uğradı

6 saat önce

BAKIRKÖY, Yeşilköy'de alt katta bulunan komşusuna "Gürültü yapmayın uyuyamıyorum" diye mesaj atan adama komşuları saldırdı.

BAKIRKÖY, Yeşilköy'de alt katta bulunan komşusuna "Gürültü yapmayın uyuyamıyorum" diye mesaj atan adama komşuları saldırdı. Saldırı sonrası yaralanan adam hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan komşu ve iki oğlu serbest bırakıldı. Saldırı anları binaya ait güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı.

Olay Bakırköy'de 3 gün önce gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yeşilköy'de oturan İskender Karaduman gece yarısı gelen sesler üzerine aynı apartmanda oturan alt kat komşusuna "gürültü yapmayın uyuyamıyorum" diye mesaj attı. Karaduman'ın attığı mesaja sinirlenen ve ismi öğrenilemeyen alt kat komşusu iddiaya göre iki oğlu ile beraber yukarı çıkarak bağırmaya başladı. Kapıyı yumruklayan ve tekmeleyen kişiler daire sahibi elinde sopa ile kapıyı açtığı esnada Karaduman'a saldırdı. Evinde ve ailesinin yanında darp edilen Karaduman yaralanırken bina sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Karaduman'a ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.

SALDIRI ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

İskender Karaduman'ın saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüler de alt kattan yukarı çıkan 3 kişi Karaduman'ın kapısını yumruklamaya ve tekmelemeye başlıyor. Görüntülerin devamında ise Karaduman'ın elinde sopa ile kapıyı açmasıyla 3 kişinin saldırdığı görülüyor. Bu sırada bağırma seslerine çıkan karşı daireden çıkan bir kişi araya girmeye çalışıyor. Kapıya gelen 3 kişi ayırmak için dışarı çıkan karşı daire sahibine de tepki gösteriyor.

SALDIRGAN 3 KİŞİ SERBEST KALDI

Saldırı sonrası ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri de daire sahibine saldıran alt kat komşu ile iki oğlunu gözaltına alarak polis merkezine götürdü. İşlemlerinin ardından alt kat komşu ile iki oğlu serbest bırakıldığı öğrenildi.


- İstanbul
İskender, Bakırköy, Yeşilköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 11:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Libya'da UMH'ye bağlı birlikler, Hafter güçlerine bomba yağdırdı
Komşularına "Gürültü yapmayın uyuyamıyorum" diyen adamın kapısına dayandılar! Feci kavga çıktı Kızgın müşteri tekel bayisini bastı! Engelli vatandaşın yaralandığı olay kamerada Ümraniye'de otomobil, park halindeki araçlara daldı: 1'i çocuk 5 kişi yaralandı

Son Dakika Haberleri
18:20 Amatör maçta 9 kırmızı çıktı, maç yarıda kaldı - Son Dakika
18:20 Iğdır'da üniversite öğrencileri, kadına şiddete karşı pedal çevirdi - Son Dakika
18:18 Mevsimlik işçiler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
18:17 İzmirli kadınlardan danslı protesto - Son Dakika
18:13 Belediye başkan yardımcısı hayatını kaybetti - Son Dakika
17:31 Kızgın müşteri tekel bayisini bastı! Engelli vatandaşın yaralandığı olay kamerada - Son Dakika
17:06 Ümraniye'de otomobil, park halindeki araçlara daldı: 1'i çocuk 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 18:22:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Gürültü yapmayın uyuyamıyorum" mesajı attığı komşularının saldırısına uğradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]