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Gürültü yaptığı için şikayet ettiği komşusu tarafından vuruldu

6 saat önce

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, Hüseyin A., gürültü yaptığı gerekçesiyle polise şikayet ettiği komşusu Atakan B. tarafından tabancayla bacağından vurularak, yaralandı.

Gürültü yaptığı için şikayet ettiği komşusu tarafından vuruldu, System.String[]
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, Hüseyin A., gürültü yaptığı gerekçesiyle polise şikayet ettiği komşusu Atakan B. tarafından tabancayla bacağından vurularak, yaralandı.

Edremit ilçesine bağlı Akçay Mahallesi Leman Akpınar Caddesi üzerinde dövmecilik yapan Hüseyin A., kahvehane işleten Atakan B.'yi gürültü yaptığı gerekçesiyle polise şikayet etti. Polis tarafından uyarılmasına sinirlenen Atakan B. dün akşam sahilde karşılaştığı Hüseyin A.'yı tabancayla bacağına 3 el ateş ederek, yaraladı.

Hüseyin A. ambulansla kaldırıldığı Edremit Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, polis kaçan Atakan B.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Hüseyin A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


- Balıkesir
Balıkesir, Edremit, Akçay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:41 Kaynak: DHA
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