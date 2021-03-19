Gürültücü öğrenciye çubukla vuran öğretmene ceza - Son Dakika

Gürültücü öğrenciye çubukla vuran öğretmene ceza

19.03.2021 12:24
Gürültücü öğrenciye çubukla vuran öğretmene ceza, System.String[]

Ders esnasında gürültü yapılmasına sinirlenen öğretmenin, projeksiyon cihazını açmak için kullanılan çubuk ile öğrencisinin avuç içine bir defa vurdu.

Ders esnasında gürültü yapılmasına sinirlenen öğretmenin, projeksiyon cihazını açmak için kullanılan çubuk ile öğrencisinin avuç içine bir defa vurdu. Mahkemenin beraat kararı verdiği öğretmene kötü haber Yargıtay'dan geldi. Yüksek Mahkeme, öğrencisine çubukla vuran öğretmenin 'silahla basit yaralama' suçunu işlediğine hükmetti.

Samsun'un Terme ilçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre, ders anlattığı sırada gürültü yapan öğrenciye öfkelenen öğretmen, projeksiyon cihazını açmakta kullanılan demir çubuğu eline aldı. Öğretmen, gürültü çıkaran öğrencinin avuç içine demir çubukla bir kez vurdu. Gözyaşlarına boğulan öğrenci durumu ailesine anlatınca olanlar oldu. Asliye Ceza Mahkemesi'nin yolunu tutan aile, öğretmenden şikayetçi oldu. Mahkeme, sanık öğretmenin beraatine hükmetti. Karara soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı itiraz etti. Dava dosyasını yeniden inceleyen Yargıtay 3. Ceza Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme; öğretmenin projeksiyon cihazını açmakta kullanılan çubuk ile mağdurun avuç içine bir defa vurmak suretiyle kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak üzerine atılı silahla basit yaralama suçunu işlediğine hükmetti.

Kararda şöyle denildi: "Oluşa ve tüm dosya içeriğine göre, sanığın öğretmen olarak görev yaptığı okulda mağdurun öğrenci olduğu, ders sırasında gürültü yapılmasına sinirlenen sanığın projeksiyon cihazını açmakta kullanılan çubuk ile mağdurun avuç içine bir defa vurduğu anlaşılmaktadır. Kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak üzerine atılı silahla basit yaralama suçunu işlediği gözetilerek mahkumiyetine karar verilmesi gerekirken, hatalı değerlendirme sonucu, tedip hakkının kullanıldığından ve suçun unsurlarının oluşmadığından bahisle yasal olmayan gerekçeyle yazılı şekilde beraat kararı verilmesi yasaya aykırıdır. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir." - SAMSUN

Yargıtay, Öğretmen, Mahkeme, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gürültücü öğrenciye çubukla vuran öğretmene ceza - Son Dakika


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