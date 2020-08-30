Gürültüden uyuyamayınca açlık grevi başlattı - Son Dakika

Gürültüden uyuyamayınca açlık grevi başlattı

Muğla'nın Marmaris ilçesi Siteler Mahalles'nde yaşayan Deniz Berberoğlu, evinin önündeki Go-Kart pistinin yaptığı gürültüden dolayı uyuyamayınca sesini duyurmak için açlık grevi başlattı.

Gürültüden uyuyamayınca açlık grevi başlattı, System.String[]

Muğla'nın Marmaris ilçesi Siteler Mahalles'nde yaşayan Deniz Berberoğlu, evinin önündeki Go-Kart pistinin yaptığı gürültüden dolayı uyuyamayınca sesini duyurmak için açlık grevi başlattı. Evinin bulunduğu Boynuzbükü mevkiinde bulunan küçük bir tepeye kurulmuş olan Go-kart pistinin hukuka aykırı olduğunu iddia eden Berberoğlu, evinin duvarına "Bu evde açlık grevi var" yazılı dev bir pankart asarak yaşadığı sıkıntıyı duyurmaya çalışıyor.

Yaşadığı gürültü sorununu çözmek için 3 yıldır hukuk mücadelesi verdiğini belirten 38 yaşındaki Deniz Berberoğlu, Muğla Valiliği ve Marmaris Kaymakamlığı tarafından defalarca mühürlenen iş yerinin her seferde mühür fekki yaparak faaliyetlerine devam ettiğini ileri sürdü. 1984 yılında ailesinin bu bölgeye taşındığını ve kendisinin de 36 yıldır burada yaşadığını belirten Deniz Berberoğlu, "84 yılında ailemin buraya taşınması sebebi ile geldik, buralıyım, evim burada, işim burada. Mahalle sakinleri olarak bu şahısları tüm kurumlara şikayet ettik. Burası 9 kez mühürlendi. Ruhsatı olmayan, işletme izinleri olmayan, yaşam alanları içerisindeki bu yarış pisti dolayısıyla evimizde yaşayamaz duruma geldik. Her gün sabah 9'dan akşam 23'e kadar bu gürültüye maruz kalıyoruz. Sesimizi duyurmak adına açlık grevi başlattım. Önümüzdeki günlerde komşularımdan katılımlar olacak. Yetkililerin bu kanunsuzluğa 'dur' demesini temenni ediyorum. Boynuzbükü mevkiinin doğal güzelliği de bozuldu" dedi.

Şikayetlere konu olan Go-Kart işletmesinin Marmaris Belediye tarafından ruhsatı olmadığı gerekçesiyle 9'defa mühürlendiğini ileri süren Berberoğlu, "Her mühür sonrası mühür fekki yapıldı. Belediye ise en son 20 Ağustos tarihinde tekrar mühürleme yaparak savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yapılan mühür ve onlarca şikayet, ihbar dilekçesine rağmen işletme faaliyetlerine devam etti" diye konuştu.

Boynuzbükü Mahallesi'nde oturan vatandaşlar da duruma tepki gösterdi. Mahalle sakinleri, "Mevsim yaz olduğu halde pencerelerimiz kapalı oturuyoruz. Gürültüden açamıyoruz. Özellikle geceleri go-kart yapanların çığlıklarından uyuyamıyoruz. Defalarca şikayet ettik, burası kapanana kadar da devam edeceğiz" dediler.

Bir mahalle sakini de, "Ağustos böceklerinin seslerini dinlemek varken bu araçların seslerini duyuyoruz, burası öyle ucuz bir yer de değil. Tüm yatırımımızı buraya yaptık, belli bir yaştan sonra da huzur istiyoruz ama vermiyorlar" diye konuştu.

1984 yılından bu yana ailesiyle burada oturduğunu, son 7 yılda bir go-kart firması işletmesi nedeniyle yaşamlarının alt üst olduğunu söyleyerek açlık grevi başlatan Deniz Berberoğlu, "Mahalleli olarak burnumuzun dibinde ormanlık alana gasp, dere yatakları üzeri kapatılma ve 200 desibele varan gürültü kirliliği ile uğraşıyoruz. Bu işletme mahallemize ciddi zararlar verdi. Yaşam sevgimiz elimizden alındı. Bu kurumun usulsüzlüğünü, yasa tanımazlığını avukatımız aracılığıyla ulaştıramadığımız merci kalmadı. Birçok kez ruhsatı olmadığı gerekçesiyle mühürlenmesine rağmen yapılan mühür fekki ile faaliyet devam etti. Ruhsatı olmayan ve mühürlenen go-kart firması nedense bir türlü kapatılmadı" dedi.

Deniz Berberoğlu'nun ve mahallenin avukatı Hüseyin Kurum ise, "Bu go-kart pistinin faaliyetinin son verilmesi için mücadele veriyoruz. Burası bizim bildiğimiz 7-8 defa mühürlenmiş ama bir şekilde ya mühür kaldırılmış ya da mühür fekki yapılmış. En son 20 Ağustos 2020 tarihinde belediye tarafından mühürlenme oldu. Ama çalışanlar bunu hiçe sayarak faaliyetlerine devam ediyor" dedi.

Go-kart işletmesinin Turizm Bakanlığına bağlı olduğu ve Milli Emlak Müdürlüğü tarafından 49 yıllığına kiralandığı öğrenildi. - MUĞLA

Marmaris, Muğla, 1984, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 14:23 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gürültüden uyuyamayınca açlık grevi başlattı - Son Dakika

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