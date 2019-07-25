Son Dakika Haberleri: Gürültülü motosikletler trafikten men edildi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Gürültülü motosikletler trafikten men edildi

36 dakika önce

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri tarafından gürültü ve kural ihlali yapan motosikletlere yönelik uygulama yapıldı.

Gürültülü motosikletler trafikten men edildi, System.String[]
Kahramanmaraş'ta polis ekipleri tarafından gürültü ve kural ihlali yapan motosikletlere yönelik uygulama yapıldı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin bazı mahallelerinde gürültü ve kural ihlali yapan motosikletlere yönelik uygulama yapıldı. Geç saatlerde gürültü yaparak sokak aralarında halkı rahatsız eden motosikletler polis tarafından toplandı.

Karaziyaret Mahallesi, Aslanbey Caddesi, Erkenez Mahallesi, Duraklı Mahallesi, Ali Paşa Caddesinde yapılan uygulamada motosikletle seyir halinde olan 122 kişinin kimliğinin sorgulandığı ve 23 şahsın değişik suçlardan kaydı olduğu öğrenildi.

Uygulamada 34 araç kontrol ve 86 motosiklet sorgulanırken, 5 motosikletin trafikten men edildiği bildirildi. Motosiklet ve araç sürücülerine ise 7 bin 224 TL para cezası uygulandı.

Öte yandan, park halindeki plakasız, şase ve motor numarası olmayan bir motosiklette incelenmek üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. - KAHRAMANMARAŞ
Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Diyarbakır'da EYP'li saldırı Ev arkadaşlarını döverek öldüren şahıslar böyle görüntülendi Taksim Cumhuriyet Anıtı'na yazılan yazıyı gören ekipler harekete geçti Nişanlı çifti havuz başında bayılıncaya kadar dövdüler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.7.2019 14:49:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gürültülü motosikletler trafikten men edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]