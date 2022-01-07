Üye Girişi
'GÜRÜLTÜSÜZ KIRIKKALE' İÇİN GÖKYÜZÜNE BALON BIRAKILDI - Son Dakika

'GÜRÜLTÜSÜZ KIRIKKALE' İÇİN GÖKYÜZÜNE BALON BIRAKILDI

07.01.2022 12:22

KIRIKKALE'de, trafikteki gürültü kirliliğine karşı başlatılan 'Gürültüsüz Bir Kırıkkale İstiyorum' kampanyasına dikkat çekmek için gökyüzüne 71 balon bırakıldı.

KIRIKKALE'de, trafikteki gürültü kirliliğine karşı başlatılan 'Gürültüsüz Bir Kırıkkale İstiyorum' kampanyasına dikkat çekmek için gökyüzüne 71 balon bırakıldı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü tarafından trafikteki gürültü kirliliğine karşı 'Gürültüsüz Bir Kırıkkale İstiyorum' kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Tekbıyıkoğlu ve beraberindekiler, kampanyaya dikkat çekmek amacıyla gökyüzüne 71 balon bıraktı.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, bir şehrin medeniyet seviyesini ölçerken o şehrin sessiz olmasının çok önemli bir kriter olduğunu belirterek, Hakikaten dünyada medeniyet olan şehirlere baktığımızda bu şehirlerde insanların birbirlerini rahatsız etmemek için dikkat ettiğini görüyoruz, korna kullanmadıklarını görüyoruz. Kırıkkale'mizde gürültü çok büyük bir problem değil; ama biz bunu daha iyi bir seviyeye çıkarmaya çalışıyoruz. Bir şehirde ne kadar az gürültü olursa bir başkasını o kadar az rahatsız ediyor demektir. Kırıkkale'de emniyetimiz vasıtasıyla böyle bir kampanya başlattık. Bununla beraber belediyemizin katkısıyla emniyet teşkilatımıza sessiz elektrikli bisiklet kazandırdık. Bu nedenle dar yollarda daha sessiz bir şekilde, insanları rahatsız etmeden, arkadaşlarımız olay yerine ya da görev yerine çok daha hızlı ve sessiz bir şekilde ulaşmış olacak dedi.

Ayrıca Vali Tekbıyıkoğlu, Hürriyet Caddesi'nde durdurulan sürücülere korna kullanımının azaltılması noktasında uyarılarda bulunarak broşür verdi.

'GÜRÜLTÜSÜZ KIRIKKALE' İÇİN GÖKYÜZÜNE BALON BIRAKILDI
'GÜRÜLTÜSÜZ KIRIKKALE' İÇİN GÖKYÜZÜNE BALON BIRAKILDI
'GÜRÜLTÜSÜZ KIRIKKALE' İÇİN GÖKYÜZÜNE BALON BIRAKILDI

YORUMLAR
500

Cumhuriyet Meydanı, Emniyet Müdürlüğü, Mehmet Saygılı, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'GÜRÜLTÜSÜZ KIRIKKALE' İÇİN GÖKYÜZÜNE BALON BIRAKILDI - Son Dakika


2021'de akaryakıt fiyatları 58 kez değişti 2021'de akaryakıt fiyatları 58 kez değişti         
12:28
Pelin Akil'den eşi Anıl Altan'a övgü dolu sözler Pelin Akil'den eşi Anıl Altan'a övgü dolu sözler         
12:26
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, yarın iş dünyasının patroniçeleriyle bir araya gelecek Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, yarın iş dünyasının patroniçeleriyle bir araya gelecek         
12:13
Özkiraz paylaştı: 21 farklı şirketin yaptırdığı 103 anketin ortalamasına göre AK Parti ve MHP'de sistematik düşüş var Özkiraz paylaştı: 21 farklı şirketin yaptırdığı 103 anketin ortalamasına göre AK Parti ve MHP'de sistematik düşüş var         
11:38
Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı         
11:20
Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti         
10:44
Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı         
10:01
Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş         
08:44
Ankara kulislerinde hareketlilik! Millet İttifakı genişliyor mu? Ankara kulislerinde hareketlilik! Millet İttifakı genişliyor mu?         
08:18
Rusya öncülüğündeki birlikler kaosa sürüklenen Kazakistan'a gitti! ABD'den "Yakından izliyoruz" açıklaması yapıldı Rusya öncülüğündeki birlikler kaosa sürüklenen Kazakistan'a gitti! ABD'den "Yakından izliyoruz" açıklaması yapıldı         
07:59
Serbest bırakılan taciz şüphelisi evinin önünde tekme tokat dayak yedi Serbest bırakılan taciz şüphelisi evinin önünde tekme tokat dayak yedi         
00:58
Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan için tahliye kararı verildi Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan için tahliye kararı verildi         
17:46
AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip         
17:44
Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız         
17:19
TikTok fenomeni savcı! Önce güç gösterisi yaptı, sonra da şarkı söyledi TikTok fenomeni savcı! Önce güç gösterisi yaptı, sonra da şarkı söyledi         
16:56
Deren Talu'dan romantik paylaşımlar! Sevgilisiyle verdiği pozları peş peşe yayınladı Deren Talu'dan romantik paylaşımlar! Sevgilisiyle verdiği pozları peş peşe yayınladı         
16:42

Son Dakika Haberleri
12:27 Elçin Sangu'nun "Allah belasını versin" dediği kişinin Fahriye Evcen olduğu iddia edildi
12:26 Pelin Akil'den eşi Anıl Altan'a övgü dolu sözler
12:15 Nuri Şahin'e beklenmedik çıkış: "Harvard'da okumuş ama 10 kişi kalan Kayseri'ye yenildi"
12:13 Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi
12:12 Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, yarın iş dünyasının patroniçeleriyle bir araya gelecek
12:04 Devenin ısırdığı adam, hayatını kaybetti
11:48 Hamit Kocabey'e MHP'de üst düzey görev
11:46 Kadın kılığında komşusuna çekiçle saldıran zanlı serbest! Mağdur ise evine giremiyor
11:45 188 yıllık pideci ekonomik krize dayanamadı
11:39 İngilizler duyurdu! Ozan Tufan'ın kulübü Watford, Fenerbahçeye'ye "Geri alın" dedi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2022 12:34:07. #1.13#
SON DAKİKA: 'GÜRÜLTÜSÜZ KIRIKKALE' İÇİN GÖKYÜZÜNE BALON BIRAKILDI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement