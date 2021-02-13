https://gurultusuzyasam.org/& ; sitesi üzerinden gürültüye maruz kalan ve duyarlı herkesi 'Gürültüsüz Yaşam Platformu'na davet eden Müjde Ar; "Artık ekolojiyi dikkate almadan, sağlıklı ve dolayısıyla da mutlu yaşayabilmek mümkün değil... Covid 19 pandemisinin tüm hayatı esir aldığı 2020 yılı yaz aylarında, Bodrum Gündoğan'da maruz kaldığımız gürültü kirliliğinin engellenmesinin sağlıklı ve huzurlu bir yaşam için ne kadar önemli olduğunu yaşayarak gördük." diyerek, duyarlı tüm vatandaşları platforma katkı vermeye davet etti. İnternet sitesinde, açık davet, gürültü kirliliği, gürültü mevzuatı, gürültüyle mücadele ve Gündoğan mücadelesi gibi bölümler bulunuyor.





Fazıl Say'ın ses kirliliğine değindiği "Ege bir terapi, Ege ev..." başlıklı yazısının da yer aldığı 'Gürültüsüz Yaşam Platformu'nun internet sitesinde Müjde Ar'ın yaptığı açıklamanın tam metni şöyle...

Gürültüsüz Yaşam Platformu'na Davet

Günümüzde dünyanın, ülkemizin ve toplumların en yaşamsal sorunlarından biri doğanın ve çevrenin belli çıkarlar uğruna tahrip edilmesidir. Büyük edebiyat ustası rahmetli Yaşar Kemal'in yıllar önce büyük bir isabetle vurguladığı gibi "Çağımızın getirdiği en büyük kötülük doğa kırımıdır. Doğa kırım tehlikesini yeteri kadar anlamış değiliz. Bu dünya hepimizindir. Onun yok olması insanlığın yok olmasıdır."

Başta ileri düzeyde sanayileşmiş ülkeler olmak üzere hemen her ülkede ekolojik dengeyi dikkate almadan uygulanan üretim ve tüketim modelleri, çevreye büyük zarar verdi. Hava, su, toprak, atmosfer tehlikeli biçimde kirletildi. Ormanlar, yeşil alanlar yok olmaya, ozon tabakası delinmeye, buzullar erimeye başladı. İklim değişikliği tüm insanları tehdit eder hale geldi.

Artık ekolojiyi dikkate almadan, sağlıklı ve dolayısıyla da mutlu yaşayabilmek mümkün değil. Bu gerçeği gören duyarlı insanlar ve uzman kişiler birçok ülkede çevre dernekleri, platformları ve hatta yeşil partiler oluşturdular. Ülkemizde de benzer oluşumlar gelişiyor. Bu hareketler insanların çevre konusunda bilgilenmelerine, bilinçlenmelerine ve harekete geçmelerine büyük katkı sağlıyor. O nedenle her geçen gün sağlıklı çevrede yaşam hakkına daha çok insan sahip çıkıyor.

Bizler de hem doğanın korunmasına ve hem de insanlarımızın ruhsal ve fiziksel sağlığının korunmasına katkıda bulunmak için bu platformu oluşturmaya karar verdik.

Amacımız genelde sağlıklı bir çevrenin yaratılmasının yanı sıra, ülkemizde henüz pek önemsenmeyen çevresel gürültünün engellenmesine yönelik bilgilendirme, savunu ve çalışma yapmaktır.

Covid 19 pandemisinin tüm hayatı esir aldığı 2020 yılı yaz aylarında, Bodrum Gündoğan'da maruz kaldığımız gürültü kirliliğinin engellenmesinin sağlıklı ve huzurlu bir yaşam için ne kadar önemli olduğunu yaşayarak gördük. Bölge sakinleri, kural ve kanun tanımayan bir işletme ve ona göz yuman işbirlikçi yerel ve merkezi yöneticiler yüzünden aylarca işkence çektiler.

Çevresel gürültünün insanlara zarar vermesinin önlenmesine katkıda bulunmak, insanlarımızı bilgilendirmek, deneyimlerimizi paylaşmak, bu konuda duyarlılık yaratmak, sorunun çözümüne katkı sağlamak ve yasaların görevli gördüğü kurumları uyarmak için oluşturduğumuz GÜRÜLTÜSÜZ YAŞAM PLATFORMU'na duyarlı olan her bir vatandaşımızı, bu alanda katkı ve savunu yapabilecek herkesi katılmaya davet ediyoruz.& ;