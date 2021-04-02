"Gürültüye bağlı işitme kayıpları önlenebilir ama tedavisi yok" - Son Dakika

"Gürültüye bağlı işitme kayıpları önlenebilir ama tedavisi yok"

02.04.2021 11:30

Dünyada ve Türkiye'de meslek hastalıkları arasında en yaygın görülen işitme kayıplarına gürültünün sebep olduğuna vurgu yapan Uzman Odyolog Hilal Nur Ficil, işyeri taramalarının önemine değindi.

Dünyada ve Türkiye'de meslek hastalıkları arasında en yaygın görülen işitme kayıplarına gürültünün sebep olduğuna vurgu yapan Uzman Odyolog Hilal Nur Ficil, işyeri taramalarının önemine değindi. Ficil, "Gürültüye bağlı işitme kayıpları önlenebilir ama tedavisi yok" diye konuştu.

İşitme kaybının en sık görülen sebeplerinden birinin aşırı derecede sese maruz kalma olduğunu söyleyen İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Odyometri Bölümü Öğr. Gör. Hilal Nur Ficil, "Türkiye'de büyük şehirlerin pek çok semtinde yapılan gürültü ölçümlerinde, elde edilen değerlerin eşik değerleri geçtiği görülüyor. Yüksek teknolojiye sahip mekanize toplumların yaşadıkları her yerde gürültü oluşumu söz konusu. İş yerlerinde de gürültüye maruz kalmak kaçınılmaz. Özellikle endüstri, ulaşım, inşaat, madencilik ve hatta tarım sektörlerinde çalışanlar risk altında" dedi.

"İŞVERENİN KANUNİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ"

İş yeri taramalarıyla işçi sağlığının korunacağına vurgu yapan Uzman Odyolog Hilal Nur Ficil, "İş yeri taramaları yüksek gürültülü ortamlarda çalışan kişilerin işitme ve genel sağlığının araştırılması için işverenin kanuni yükümlülüğünde yapılıyor.  Özellikle işitme sağlığını olumsuz etkileyecek sektörlerde bu zorunluluk haline getirilmiş durumda. Bu sektörler ise tekstil,  demir-çelik,  çimento sanayii,  tele satış şirketleri, telekomünikasyon şirketlerinde telefon başında çalışan personel, müşteri temsilcileri şeklinde sıralanabilir" diye konuştu.

"TEDBİRLER ALINMALI"

Gürültüye bağlı işitme kaybı önlenebileceğini ama tedavisinin olmadığını ifade eden Ficil, "Bu nedenle gürültünün önlenmesi kritik öneme sahip. İş yeri taramaları sık sık yapılarak gürültünün kaynağında önlenmesi, gürültünün ortamda önlenmesi ve gürültünün çalışanda önlenmesi için tedbirler alınmalı" ifadelerini kullandı.


Gürültüye bağlı işitme kayıpları önlenebilir ama tedavisi yok

İstanbul Gelişim Üniversitesi, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'Gürültüye bağlı işitme kayıpları önlenebilir ama tedavisi yok' - Son Dakika


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