Son Dakika Haberleri: Gürültüyle mücadele için zabıta alarmda
Son Dakika Genel Gürültüyle mücadele için zabıta alarmda

Gürültüyle mücadele için zabıta alarmda

48 dakika önce

Gürültüyle mücadele için zabıta alarmda Sokaklarında anons yapanlara ceza yağdıİZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde, anons cihazlarıyla mahallelerde gezen ve gürültü kirliliği oluşturan seyyar satıcılara Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından suçüstü yapılarak cezai işlem uygulandı.

Gürültüyle mücadele için zabıta alarmda

Sokaklarında anons yapanlara ceza yağdı

İZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde, anons cihazlarıyla mahallelerde gezen ve gürültü kirliliği oluşturan seyyar satıcılara Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından suçüstü yapılarak cezai işlem uygulandı.

Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, gürültü kirliliğiyle mücadele için alarma geçti. Son dönemlerde yapılan kontrollere rağmen sayıları artan gezici seyyar satıcılar hakkında vatandaşlardan gelen yoğun talepleri değerlendiren zabıta ekipleri, saat ayrımı gözetmeksizin anons cihazlarıyla Buca sokaklarında gürültü kirliliğine neden olan işportacılara müdahale etti.

Sokak sokak devriye

Şikayet incelemeleri doğrultusunda kontrol rotası çıkaran ekipler, konuyla ilgili devriye ekibi oluşturdu. Çıkarılan rotada özellikle; okul, kreş, hastane gibi yerlerin çevresine önem verildi. Genellikle kamyonet ve minibüs tipi araçların içinde kurulan megafon veya ses düzeneğiyle gece gündüz anons yaparak çevreyi rahatsız eden satıcıları yakalamak için ekipler, beş farklı koldan Buca sokaklarında devriye gezdi.

Yapılan devriye sırasında; hurdacı, manav ve balıkçıların yoğunlukta olduğu seyyar satıcılara suçüstü yapıldı. Mahalle aralarında satışlarını yapan seyyar araçlara müdahale eden ekipler, araçlarda kurulu olan ses sistemlerine el koyarak cezai işlem uyguladı.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Buca'nın tüm mahallelerinde gürültü kirliliğine engel olabilmek için çalışmaların aralıksız süreceğini vurgulayarak, "Bebeğini uyutan, hastası olan ya da huzurla evinde oturmak isteyen insanların haklarını gasp edenlere göz açtırmayacağız" dedi.

Gürültüyle mücadele için zabıta alarmda

Buca Belediyesi, Zabıta, Buca, Genel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 11:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'tan yeni Suriye hamlesi: El Kaide'nin Suriye koluna 4,5 milyon dolar destek
Damadının boğazını kesmek için fırsat kollayan kayınpeder, kameralara yakalanmış Doğal gazda haksız tahsilatı önleyecek karar: Geriye dönük en fazla 1 yıl süreyle borç çıkarılabilecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2019 12:36:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gürültüyle mücadele için zabıta alarmda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]