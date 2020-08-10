Gürültüyle sokağa koştular, gördükleri manzara ile şoke oldular - Son Dakika

Gürültüyle sokağa koştular, gördükleri manzara ile şoke oldular

Virajı alamayan kamyonet binaya çarparak apartman boşluğa düştü

ZONGULDAK - Zonguldak'ta özel bir şirkete ait kamyonet virajı alamayarak apartman boşluğuna düştü. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Balkaya Caddesinde meydana geldi. 06 DP 6659 plakalı araç sürücüsü virajı alamayarak yolun karşısında bulunan apartmana çarparak apartman boşluğuna dik şekilde düştü. Kaza sonrasında gürültüye uyanan apartman sakinleri durumu 112 sağlık ekipleri, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler araç sürücüsünü çıkartarak ambulansla Atatürk Devler Hastanesine kaldırdı. Kanlar içinde kalan sürücüsünün tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Gürültüye uyandıklarını ifade eden apartman sakini Necmi Yılmaz, "Ben yan blokta oturuyorum gürültüye uyandık. Nasıl oldu nasıl gelişti bilmiyoruz. Bir fren izi de yok. Arkadaşı kabinden çıkarttık. Konuşuyordu şuuru yerindeydi. Ambulans ekipleri geldi. Araç sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Meydana gelen kazanın ardından ekipler olay yerinde incelemelerde bulundu.