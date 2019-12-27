Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi Açıklaması - Son Dakika

Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi Açıklaması

6 saat önce

Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşımızdaki dizeleri ile Türk milletine verdiği uyarıların ne kadar önem taşıdığına, günümüzde her birlikte şahit olduğumuzu söyledi.

Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi Açıklaması, System.String[]

Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşımızdaki dizeleri ile Türk milletine verdiği uyarıların ne kadar önem taşıdığına, günümüzde her birlikte şahit olduğumuzu söyledi.


Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, İstiklal Marşı'mızın yazarı Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un 83'ünci ölüm yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı. Ersoy'un destansı mücadele ruhunu, yüreklerden mısralara taşıdığını söyleyen Çiftçi, "İstiklal savaşımızı, muhteşem mısralarıyla ölümsüzleştiren Mehmet Akif Ersoy, bu destanı kalemiyle değil, adeta yüreğiyle yazmıştır. Büyük şairimiz, milletimizin en zor dönemlerinde mısralarıyla volkan gibi patlamış, Türk milletinin hislerine tercüman olmuştur. Mütevazı duruşu, merhametli kişiliği, idealleri, vatan ve millet sevdası ile yaşadığı dönemde olduğu gibi günümüzde de gençlerimize örnek olmaya devam etmiştir. Bir hilal uğruna nice güneşlerin battığı günümüzde, Akif'in düşünce ve uyarılarının ne kadar önem taşıdığına hep birlikte şahit oluyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 83. yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz."dedi. - SİVAS

Mehmet Akif Ersoy, Nami Çiftçi, Gürün, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 02:33 Kaynak: İHA
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