Gürün belediyesi maske dağıttı - Son Dakika

Gürün belediyesi maske dağıttı
6 saat önce
Korona virüs tedbirleri kapsamında Sivas'ın Gürün ilçesinde zabıta ekipleri tarafından vatandaşlara maske dağıtıldı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında Sivas'ın Gürün ilçesinde zabıta ekipleri tarafından vatandaşlara maske dağıtıldı.
Sivas'ın Gürün ilçesinde Korona virüse karşı önlemler alınmaya devam ediyor. Gürün Belediyesi, zabıta ekipleri Korona virüs önlemleri kapsamında sebze hali ve semt pazarında vatandaşlara maske dağıttı. Zabıta ekipleri, vatandaşları sosyal mesafeye uyulması hususunda uyardı. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 02:27 Kaynak: İHA
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