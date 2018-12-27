Gürün'de 42 Köy Yolu Ulaşıma Kapalı

Sivas'ın Gürün ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle 42 köy yolunda ulaşım sağlamıyor.

Sivas'ın Gürün ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle 42 köy yolunda ulaşım sağlamıyor.



Gürün'de dün başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. İlçe merkezinde kar kalınlığı 30 santimetre, yüksek kesimlerde ise 60 santimetreyi buldu. Kar nedeniyle okulların tatil olması çocukları sevindirdi. Çocuklar yağan karın keyfini doyasıya yaşadı. Kar nedeniyle 42 köy yolu ulaşıma kapandı. İlçe Özel İdare ekipleri kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sivas- Malatya karayolunda da zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşanıyor. - SİVAS

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