Gürün'de Cumhuriyet Savcısı Yeşil, göreve başladı - Son Dakika

Sivas, Gürün ilçe Cumhuriyet Savcılığı görevine atanan Savcı Zekican Yeşil görevine başladı.

2018 yılında Bakırköy Adliyesinde Cumhuriyet Savcısı Adayı olarak staj yapan Yeşil, Gürün Cumhuriyet Savcısı olarak göreve başladı.

İlk görev yerinin Gürün ilçesi olduğunu belirten Yeşil, " Gürün küçük ve şirin bir ilçe, ilçedeki adli olaylarda görevimizi tavizsiz yerine getirip tüm kolluk birimlerimizle suça geçit vermeyeceğiz" dedi.29 Temmuz 1993 doğumlu Zekican Yeşil, 2017 yılında Hukuk Fakültesinden mezun oldu. - SİVAS