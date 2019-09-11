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Gürün'de Halk Eğitim Planlama ve İşbirliği Toplantısı

1 saat önce

Sivas'ın Gürün ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu Toplantısı yapıldı.

Gürün'de Halk Eğitim Planlama ve İşbirliği Toplantısı, System.String[]

Sivas'ın Gürün ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu Toplantısı yapıldı.


Gürün Öğretmenevi'nde yapılan toplantı Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, kurum amirleri ve ilçede hizmet veren liselerin müdürlerinin katılımıyla gerçekleşti. Gürün Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Sandıkkaya, müdürlüğün faaliyetleri hakkında brifing sunarak halk eğitim merkezi bünyesinde açılan kurs sayısının ve kurslardaki başarının gün geçtikçe arttığını ifade etti. Her alanda yetenekli bireyler yetiştirmek için büyük çaba harcandığını aktaran Sandıkkaya, Hayat Boyu Öğrenme kapsamında vatandaşların halk eğitim müdürlüğünün tüm imkanlarından rahatlıkla faydalanabileceklerini vurguladı. Başkan Çiftçi çalışmalarından dolayı Sandıkkaya ve okul müdürlerine teşekkür etti. - SİVAS

Sivas, Gürün, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:28 Kaynak: İHA
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