Gürün'de hasar tespit çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Sivas'ın Gürün ilçesinde geçtiğimiz gün etili olan şiddetli dolu ve yağmurun neden olduğu hasarlar gideriliyor.

Sivas'ın Gürün ilçesinde geçtiğimiz gün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli dolu ve yağmur hasara yol açmıştı. Başta Sivas - Malatya karayolu olmak üzere kapanan birçok bağlantı yolu; Karayolları, İlçe Özel İdaresi ve Gürün Belediyesi ekiplerinin çalışmaları ile geceden araç ulaşımına açıldı. Günün ağarması ile ilçede hasar tespit çalışmalarına başlandı. İlçe merkezinde sular altında kalan 5 ev bahçesi ve su basan 1 ev Belediye ekipleri tarafından temizlendi. İlçe Kaymakamı Ahmet Tan, her hangi bir can kaybı ve yaralanma olmadığını belirtip, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü kaybetti. Tan selden hasar gören vatandaşlara hasar tespitleri yapıldıktan sonra gerekli yardımların yapılacağını söyledi. - SİVAS