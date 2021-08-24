Gürün'de Nohut Hasadı Yapıldı - Son Dakika

Sivas'ta tarımsal ürün çeşitliliğini artırmak için başlatılan çalışmalar karşılığını almaya devam ediyor. Gürün'ün Konakpınar köyünde çiftçi Hüseyin Aktepe'ye ait 150 dönüm araziye ekilen nohutların hasadı yapılan programla gerçekleştirildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, ilimizin 950 bin hektarlık işlenebilir tarım arazisinin 800 bin hektarının işlendiğini belirterek, "130 bin hektar da şuan sulanan arazimiz mevcut. Gerek hububat alanında gerekse kayısı, şeker pancarı, patates ve yem bitkisi ürünleriyle Türkiye'de ilk 10'da yer alan ilimiz, merkez konumunda. Her geçen yıl tarımsal hasılayı arttırarak 2020 yılı TÜİK rakamlarına göre 7, 2 milyar liraya ulaştık. Bu proje ile de 57 ton nohut tohumunun dağıtımını çiftçilerimize gerçekleştirdik. Amacımız; bir taraftan ürün çeşitliliğini arttırmak, bir taraftar da ilimizde yaklaşık yüzde 30'a varan nadasa bırakılan arazilerin üretime kazandırılması noktasında bu projeyi uyguluyoruz. " dedi. - Üretenin Yanındayız

AK Parti Sivas Milletvekili Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz ise, farklı bir ürünü denemenin cesaret olduğunu söyleyerek, "Tarımsal hasıla 7, 2 milyar liraya ulaştı. Bu çok güzel bir rakam. Türkiye, Avrupa'da tarımsal hasılatta 1 numara. Bizden sonra Fransa ve diğerleri gelir. Dolayısı ile biz de üretenin yanındayız. Bereketli ve hayırlı olsun. " diye konuştu. - Tarımsal Sulamayı Belirli Bir Noktaya Getirdik

AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk ise, "Hüseyin Beyi yürekten tebrik ediyoruz. İnşallah diğer çiftçilerimize de örnek teşkil eder. Hayırlı uğurlu olsun. Sivas bir plato. Tarımsal sulamayı da belirli bir noktaya getirdik. Sulama kanallarımızda eksikliklerimiz var. Bunları da tamamlayarak çiftçilerimize verimde artı sağlayacak imkanları kısa zamanda sunacağız. " şeklinde konuştu. - Gürün'de 44 Bin Dekar Nohut Ekildi

Gürün Kaymakamı Halil Yazıcı da hasadın hayırlı olmasını dileyerek, "Gürün'de toplam 44 bin dekar nohut ekiliyor ama ilk defa argan tohumu olarak ekildi. Bu da biçer ile biçilebilen bir ürün. Gürün'deki çiftçilerimizi bu nohutu ekmelerini istiyoruz. " dedi. Programa; Vali Yardımcısı Abdullah Seçkin Koçak, diğer ilgililer ve çiftçiler katıldı.