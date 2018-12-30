Gürün'de Kar Etkili Oldu
29 dakika önce
Sivas'ın Gürün ilçesinde etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Sivas
'ın Gürün
ilçesinde etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor.
İlçede aralıklarla devam eden kar yağışı sabah saatlerinde etkisi arttırdı. Kar
kalınlığı ilçe merkezinde 30 santimetreyi buldu. Malatya- Kayseri
karayolunda kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanırken, polis ekipleri kar lastiği olmayan ve zincirsiz araçların geçişine izin vermiyor. Ziyaret ve Mazıkıran mevkinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle yollar zaman zaman ulaşıma kapanırken, karayolları ekipleri çalışmalarını güçlükle sürdürüyor.
İlçe merkezinde de belediye karla mücadele ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışması yapıyor. - SİVAS
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 04:21 Kaynak: İHA
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