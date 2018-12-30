Son Dakika Haberleri: Gürün'de Kar Etkili Oldu

Gürün'de Kar Etkili Oldu

29 dakika önce

Sivas'ın Gürün ilçesinde etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Gürün'de Kar Etkili Oldu, System.String[]
Sivas'ın Gürün ilçesinde etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor.

İlçede aralıklarla devam eden kar yağışı sabah saatlerinde etkisi arttırdı. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 30 santimetreyi buldu. Malatya- Kayseri karayolunda kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanırken, polis ekipleri kar lastiği olmayan ve zincirsiz araçların geçişine izin vermiyor. Ziyaret ve Mazıkıran mevkinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle yollar zaman zaman ulaşıma kapanırken, karayolları ekipleri çalışmalarını güçlükle sürdürüyor.

İlçe merkezinde de belediye karla mücadele ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışması yapıyor. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 04:21 Kaynak: İHA

Kayseri, Sivas, Gürün, Kar, Güncel
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