Son Dakika Haberleri: Gürün'de Kar Kalınlığı Yarım Metreye Ulaştı

Gürün'de Kar Kalınlığı Yarım Metreye Ulaştı

15 dakika önce

Kar kalınlığı yarım metreye ulaşan Gürün'de, karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Gürün'de Kar Kalınlığı Yarım Metreye Ulaştı, System.String[]
Kar kalınlığı yarım metreye ulaşan Gürün'de, karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Sivas'ın Gürün ilçesinde yüksek kesimlerde kar kalınlığı yarım metreye ulaştı. Kar yağışı aralıklarla sürerken Gürün Belediyesi ekipleri 19 mahallede kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Gürün Belediye Başkanımız Nami Çiftçi çalışmaların gece gündüz sürdüğünü belirtip, "Karla mücadele çalışmalarında vatandaşlarımızın hiçbir mağduriyet yaşamaması için donanımlı ekibimizle birlikte ilçe merkezimiz ve mahallelerimizde gece gündüz yoğun şekilde çalışıyoruz." dedi. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 08:08 Kaynak: İHA

Sivas, Kar, Gürün, Güncel
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