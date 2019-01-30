Son Dakika Haberleri: Gürün'de Kaza 2 Yaralı

Gürün'de Kaza 2 Yaralı

33 dakika önce

Sivas'in Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Gürün'de Kaza 2 Yaralı, System.String[]
Sivas'in Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Kayseri-Malatya karayolu Gürün ilçesi İncesu mevkisinde meydana geldi. Kazada Kayseri'den Malatya istikametine gitmekte olan Tamer B.(41) yönetiminde ki 38 E 1333 plakalı hayvan yüklü kamyonet yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Tamer B. ve oğlu Tarık Buğra B.(10) yaralardı. Yaralılar 112 ekipleri tarafından Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:14 Kaynak: İHA

Sivas, Gürün, 3. Sayfa
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