Gürün'de tipi hayatı felç etti - Son Dakika

Sivas'ın Gürün ilçesinde bir süredir etkili olan tipi hayatı felç etti.



Sivas'ın Gürün ilçesinde etkili olan kuvvetli tipi yer yer 2 metreyi aşan kar birikintilerine neden oldu. Bir çok araç kara gömüldü. Ulaşımda aksamalar yaşandı. Rüzgarın etkisi ile metal elektrik direkleri eğilerek kullanılmayacak hale geldi. - SİVAS