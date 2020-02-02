Gürün'de tipi hayatı felç etti - Son Dakika

Gürün'de tipi hayatı felç etti
7 saat önce
Sivas'ın Gürün ilçesinde bir süredir etkili olan tipi hayatı felç etti.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 10:11 Kaynak: İHA
Sivas'ın Gürün ilçesinde bir süredir etkili olan tipi hayatı felç etti.
Sivas'ın Gürün ilçesinde etkili olan kuvvetli tipi yer yer 2 metreyi aşan kar birikintilerine neden oldu. Bir çok araç kara gömüldü. Ulaşımda aksamalar yaşandı. Rüzgarın etkisi ile metal elektrik direkleri eğilerek kullanılmayacak hale geldi. - SİVAS
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