Son Dakika Haberleri: Gürün'de Yaya Trafik Uygulaması

Gürün'de Yaya Trafik Uygulaması

27 dakika önce

Sivas'ın Gürün ilçesinde 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' projesi kapsamında öğrencilere trafik uygulaması yaptırıldı.

Gürün'de Yaya Trafik Uygulaması, System.String[]
Sivas'ın Gürün ilçesinde 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' projesi kapsamında öğrencilere trafik uygulaması yaptırıldı.

İçişleri Bakanlığınca 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla 2019 yılı 'Yaya Öncelikli Trafik' yılı ilan edildi. Bu amaçla yaya geçitlerinin sürücüler tarafından fark edilmesi, yaya geçitlerinde yayaların geçiş üstünlüğünün vurgulanması ve vatandaşların yaya geçitlerini kullanmasının teşvik edilmesi amacıyla Gürün'de Cumhuriyet İlköğretim Okulu önünde 'Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' programı gerçekleştirildi. Programa Gürün Kaymakamı Reşit Özer Özdemir, Belediye Başkanı Nami Çiftçi, İlçe Emniyet Müdürü Enis Şimşek, veliler ve öğrenciler katıldı.

Öğrenciler proje kapsamında hazırlanan el broşürlerini sürücü ve yayalara dağıttı. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:40 Kaynak: İHA

Sivas, Gürün, Güncel
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