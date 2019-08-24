Son Dakika Haberleri: Gürün'de yollar yenileniyor
Son Dakika Güncel Haber

Gürün'de yollar yenileniyor

27 dakika önce

Sivas'ın Gürün ilçesi Belediyesi tarafından başlatılan, Suçatı Karşıyaka, Boğaziçi, Gökpınar ve Yeşilyurt Mahalle yolları asfaltlama çalışmalarında sona gelindi.

Gürün'de yollar yenileniyor, System.String[]

Sivas'ın Gürün ilçesi Belediyesi tarafından başlatılan, Suçatı Karşıyaka, Boğaziçi, Gökpınar ve Yeşilyurt Mahalle yolları asfaltlama çalışmalarında sona gelindi.


Yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Nami Çiftçi, "Hemşerilerimizin memnuniyetini esas alarak hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın standardı yüksek yollarda ulaşım sağlamaları için tüm gayretimizle çalışırken Karşıyaka, Boğaziçi, Gökpınar ve Yeşilyurt mahallelerimizde başlattığımız asfaltlama çalışmalarında sona geldik. Rabbim devletimize ve milletimize zeval vermesin. Bu hizmetin ilçemize gelmesinde emeği geçen başta Kayseri Karayolları 6. Bölge Müdürümüz Ahmet Turan Gülhaş ve Bölge Müdür Yardımcımız Ömer Baylar'a, yol bakım şeflerimize, formenlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız hizmetin en güzeline layıktır." dedi.


Yolların asfaltla kaplanmasından duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri, Başkan Çiftçi ve çalışanlara teşekkür etti. - SİVAS

Karşıyaka, Yeşilyurt, Gökpınar, Gürün, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 11:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'den, Emine Bulut'un katiline "Aslan parçası" diyen dernek başkanına dava
Aldığı emanet eşyalarla dükkanı dolduğu için bisiklet tamirini sokakta yapıyor Emine Bulut'un annesi isyan etti: Yavrum "Ölmek istemiyorum" demiş, müdahale edecek hiç mi kimse yoktu? Pençe-3 Operasyonu başlatıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 12:15:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gürün'de yollar yenileniyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]