Gürün'de yollar yenileniyor

Sivas'ın Gürün ilçesi Belediyesi tarafından başlatılan, Suçatı Karşıyaka, Boğaziçi, Gökpınar ve Yeşilyurt Mahalle yolları asfaltlama çalışmalarında sona gelindi.



Yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Nami Çiftçi, "Hemşerilerimizin memnuniyetini esas alarak hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın standardı yüksek yollarda ulaşım sağlamaları için tüm gayretimizle çalışırken Karşıyaka, Boğaziçi, Gökpınar ve Yeşilyurt mahallelerimizde başlattığımız asfaltlama çalışmalarında sona geldik. Rabbim devletimize ve milletimize zeval vermesin. Bu hizmetin ilçemize gelmesinde emeği geçen başta Kayseri Karayolları 6. Bölge Müdürümüz Ahmet Turan Gülhaş ve Bölge Müdür Yardımcımız Ömer Baylar'a, yol bakım şeflerimize, formenlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız hizmetin en güzeline layıktır." dedi.



Yolların asfaltla kaplanmasından duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri, Başkan Çiftçi ve çalışanlara teşekkür etti. - SİVAS