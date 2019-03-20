Gürün Devlet Hastanesi Hizmete Açıldı

Gürün ilçesinde yapımı tamamlanan 25 yataklı Devlet Hastanesi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Gürün ilçesinde yapımı tamamlanan 25 yataklı Devlet Hastanesi düzenlenen törenle hizmete açıldı.



Törende konuşan AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, 2002 yılı öncesi sağlık alanında birçok sıkıntı yaşandığını belirtti.



O tarihten günümüze kadar sağlık alanında devrim niteliğinde değişiklik yapıldığını vurgulayan Ekinci, "2 ameliyat salonu, 2 diş ünitesi, 6 diyaliz ünitesi bulunan hastanemizde anestezi, dahiliye, çocuk ve aile hekimleri olmak üzere 5 uzman ve 9 pratisyen hekim, 3 diş doktoruyla birlikte 82 personel hizmet verecek. Eksik olan doktorlarımızın da ataması yapıldı, en kısa sürede ilçemize gelerek göreve başlayacak. Sağlık alanında Gürün'ün neye ihtiyacı varsa hükümetimiz yerine getirecektir." dedi.



Gürün'e yapılan yatırımlardan da bahseden Ekinci, şunları kaydetti:



"Hayatımızı kolaylaştıran doğal gazı Gürün'e kazandırdık. Yüzme havuzu, anaokulu, imam hatip lisesi, TOKİ konutları, gölet, kanalizasyon, içme suyu ve kilit parke taşı tüm bu hizmetleri ilçemize biz kazandırdık, kazandırmaya da devam edeceğiz. Gürün'e vefa borcumuz var. Başta İsmet Yılmaz milletvekilimiz olmak üzere Habip Soluk milletvekilimiz ile sizlerin her zaman emrindeyiz. Destek sizden hizmetlerin devamı bizden olsun. Hastanemiz ilçemize hayırlı olsun."



Sivas İl Sağlık Müdürü Selçuk Moğulkoç ise hastanenin ilçeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.



Gürün Kaymakamı Reşit Özer Özdemir, Belediye Başkanı Nami Çiftçi ve Hastane Başhekimi Aysun Şahin de hastanenin hayırlı olmasını diledi.



Konuşmaların ardından hastanenin açılışı gerçekleştirildi.



AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci ve beraberindekiler, hastaneyi gezerek hastalara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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