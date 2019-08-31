Gürün ilçe jandarma komutanı terfi ederek binbaşı oldu

Sivas'ın Gürün ilçesi Jandarma komutanı Burhan Çolak yüzbaşılıktan terfi ederek binbaşı oldu.



Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarında terfi günü olan 30 Ağustos Zafer Bayramında Gürün İlçe Jandarma Komutanı Burhan Çolak yüzbaşılıktan binbaşılığa terfi etti. Binbaşı Burhan Çolak Amerika Birleşik Devletleri Massachusetts Üniversitesi Sosyal Psikoloji Bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlamasına müteakip almış olduğu kıdem nedeniyle bir yıl erken terfi etmiş oldu. - SİVAS