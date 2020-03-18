Gürün ilçesinde dezenfekte çalışmaları - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gürün ilçesinde dezenfekte çalışmaları - Son Dakika

Gürün ilçesinde dezenfekte çalışmaları

6 saat önce

Sivas'ın Gürün ilçesinde koronavirüse karşı ekiplerin dezenfekte ve temizlik çalışmaları aralıksız devam ediyor.

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Sivas'ın Gürün ilçesinde koronavirüse karşı ekiplerin dezenfekte ve temizlik çalışmaları aralıksız devam ediyor.


Gürün Belediyesi, Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüse karşı mücadele konusunda teyakkuza geçti. Belediye ekipleri, vatandaşların toplu yaşam alanları ile sosyal tesisler üzerinde ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını hızlı bir devam ettiriyor.


Temizlik ve dezenfekte çalışmalarının salgın hastalık ve virüs riskine karşı halka açık tüm alanlarda devam edeceğini söyleyen Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, "Unutmayalım ki insan sağlığı her şeyden daha önemlidir. Vatandaşlarımız, hastalık riskine karşılık tedbirli ve uyanık olmalıdır. Ekiplerimiz gün içerisinde hemşerilerimizin doğrudan temas kurduğu ve hizmet aldığı birçok yeri; Gürün Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği, Gürün İlçe Jandarma Komutanlığı, Gürün İlçe Emniyet Müdürlüğü, Belediye Kültür Merkezi, Belediye Başkanlığı, Gürün Ziraat Odası Başkanlığı, Gürün Şoförler Odası ve belediye otobüslerimiz ile ticari taksi ve minibüsler titiz bir şekilde dezenfekte etmiştir. Siz değerli hemşerilerimizden arzumuz, tüm yapılan uyarıları dikkate almanız ve tedbiri elden bırakmamanızdır"dedi. - SİVAS

Nami Çiftçi, Sivas, Gürün, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:13 Kaynak: İHA

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