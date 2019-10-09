Son Dakika Haberleri: Gürün ilçesinde taş duvar örme çalışmaları
Son Dakika Güncel Gürün ilçesinde taş duvar örme çalışmaları

Gürün ilçesinde taş duvar örme çalışmaları

59 dakika önce

Sivas'ın Gürün ilçesinde belediye ekipleri tarafından vatandaşların ulaşımını rahatlatmak amacıyla başlatılan çalışmalarda taş duvar örme çalışmaları devam ediyor.

Gürün ilçesinde taş duvar örme çalışmaları, System.String[]

Sivas'ın Gürün ilçesinde belediye ekipleri tarafından vatandaşların ulaşımını rahatlatmak amacıyla başlatılan çalışmalarda taş duvar örme çalışmaları devam ediyor.


Gürün Belediyesi, vatandaşların ulaşımlarını rahatlatmak, tüm mahalle ve sokaklarda ulaşımı kolaylaştırmak için çalışma başlatmıştı. Başlatılan çalışmalar kapsamında yol genişletme ve ihtiyaç duyulan yerlere taş duvar örme çalışmaları devam ediyor.


Gürün genelinde devam eden çalışmalarla ilgili bir açıklama yapan Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, "Ekiplerimizin dur durak bilmeden gösterdikleri çalışmayla birlikte ilçemiz, her geçen gün daha modern bir görünüme kavuşuyor. Karayar ve Burçevi Mahallelerini birbirine bağlayan Menekşegülü Sokak'ta devam eden taş duvar çalışmalarında büyük mesafeler aldık. Çalışmalarımızın sürdüğü bölgelerimizdeki yol genişliklerini 3 metreden yer yer 6 - 7 metreye çıkardık. Altyapısı olmayan, yolsuz, parkesiz, çamurlu ve tozlu bir tek sokak kalmayana kadar çalışmalarımız aralıksız devam edecektir " dedi. - SİVAS

Sivas, Gürün, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 12:04 Kaynak: İHA
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