Gürün ilçesinin sevilen esnafı hayatını kaybetti
3 saat önce
Sivas'ın Gürün ilçesinde 73 yıldır esnaflık yapan Hacı Abdulkadir Öztürk 85 yaşında hayatını kaybetti.
Sivas
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 05:11 Kaynak: İHA
'ın Gürün
ilçesinde 73 yıldır esnaflık yapan Hacı Abdulkadir Öztürk 85 yaşında hayatını kaybetti.
Gürün ilçesinin sevilen hayırsever esnaflarından Hacı Abdulkadir Öztürk 85 yaşında yaşamını yitirdi. Gürün için büyük bir değer olan ve Gürün ilçesi Sularbaşı köyü nüfusuna kayıtlı Öztürk, siyasi kişiliğiyle, insanlığıyla, misafirperverliğiyle, hayırseverliğiyle her zaman ilçe halkının sevilen bir esnafı olmuştu. Milli Nizam Partisi, Milli Selamet Partisi ve Refah Partisinde ilçe başkanlıklarında görev yapan Öztürk, bazı rahatsızlıklarından dolayı bugün yaşamını yitirdi. Öztürk'ün cenazesi Gürün pınarönü mezarlığı aile kabristanlığına defnedildi. - SİVAS
Mansur Yavaş'tan öğrencilere müjde! Evlerde kullanılan suya yüzde 50 indirim yapılacak
Soylu'dan İmamoğlu'na: Sen önce Beylikdüzü'nde başladığın camiyi bitir
YKS sırasında kalp krizi geçiren genç, hayatını kaybetti
İBB, 'makam aracı' iddialarına yanıt verdi: Hizmet için kullanılıyor