Gürün Kaymakamlığı engelliler için 2 adet motorlu araç satın alındı - Son Dakika

Gürün Kaymakamlığı engelliler için 2 adet motorlu araç satın alındı
06.03.2021 11:52
Sivas'ın Gürün ilçesinde hayırsever vatandaşların destekleriyle alınan 2 adet motorlu araç, engelli vatandaşların ailelerine teslim edildi.
Sivas'ın Gürün ilçesinde hayırsever vatandaşların destekleriyle alınan 2 adet motorlu araç, engelli vatandaşların ailelerine teslim edildi.
Gürün'de Kaymakam Kadir Algın öncülüğünde hayırsever vatandaşların destekleriyle engelli vatandaşların hizmetine sunulmak üzere 2 adet motorlu araç satın alındı. Hayırsever vatandaşların destekleriyle alınan 2 adet tam otomatik elektrikli motor, engelli iki vatandaşın ailesine teslim edildi.
Gürün Kaymakam Kadir Algın, engelli vatandaşlara destek veren hayırsever vatandaşlara teşekkürlerini dile getirdi. - SİVAS
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