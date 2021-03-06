Gürün'de Kaymakam Kadir Algın öncülüğünde hayırsever vatandaşların destekleriyle engelli vatandaşların hizmetine sunulmak üzere 2 adet motorlu araç satın alındı. Hayırsever vatandaşların destekleriyle alınan 2 adet tam otomatik elektrikli motor, engelli iki vatandaşın ailesine teslim edildi.

Son Dakika › Güncel › Gürün Kaymakamlığı engelliler için 2 adet motorlu araç satın alındı - Son Dakika

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