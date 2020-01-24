Gürün-Sivas karayolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Yoğun tipi nedeniyle Gürün- Sivas karayolu ulaşıma kapandı



Gürün ilçesinde etkili olan yoğun tipi ulaşımda aksamalara neden oldu. Tipi nedeniyle kazalarında yaşandığı Gürün-Sivas karayolu ulaşıma kapandı. Karayolları bölgede kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. - SİVAS