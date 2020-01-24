Gürün-Sivas karayolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gürün-Sivas karayolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Gürün-Sivas karayolu ulaşıma kapandı

6 saat önce

Yoğun tipi nedeniyle Gürün-Sivas karayolu ulaşıma kapandıGürün ilçesinde etkili olan yoğun tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

Gürün-Sivas karayolu ulaşıma kapandı, System.String[]

Yoğun tipi nedeniyle Gürün- Sivas karayolu ulaşıma kapandı


Gürün ilçesinde etkili olan yoğun tipi ulaşımda aksamalara neden oldu. Tipi nedeniyle kazalarında yaşandığı Gürün-Sivas karayolu ulaşıma kapandı. Karayolları bölgede kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. - SİVAS

Gürün, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:16 Kaynak: İHA
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