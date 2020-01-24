Gürün-Sivas karayolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Gürün-Sivas karayolu ulaşıma kapandı
6 saat önce
Yoğun tipi nedeniyle Gürün-Sivas karayolu ulaşıma kapandıGürün ilçesinde etkili olan yoğun tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:16 Kaynak: İHA
Yoğun tipi nedeniyle Gürün- Sivas karayolu ulaşıma kapandı
Gürün ilçesinde etkili olan yoğun tipi ulaşımda aksamalara neden oldu. Tipi nedeniyle kazalarında yaşandığı Gürün-Sivas karayolu ulaşıma kapandı. Karayolları bölgede kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. - SİVAS
Son Dakika TFF İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez'in, Türkiye Kupası kura çekimindeki "Sivas'ı çekme" sözü tepki çekti Ali Düşmez, kura çekimine damga vuran "Sivas'ı çekme" sözlerine açıklık getirdi Son Dakika: Elazığ'daki depremde hasar gören binada doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktı Prof. Dr. Feyzi Bingöl, Elazığ depremini günler öncesinden tahmin etti