Gürün-Sivas karayolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Gürün-Sivas karayolu ulaşıma kapandı
6 saat önce
Gürün-Sivas ile Malatya-Kayseri karayolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapandıİl genelinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:50 Kaynak: İHA
Gürün- Sivas ile Malatya- Kayseri karayolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapandı
İl genelinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Gürün ilçesinde etkili olan yoğun tipi ulaşımda aksamalara neden oldu. Tipi ve yoğun kar yağışı nedeniyle Gürün-Sivas ve Malatya-Kayseri karayolları ulaşıma kapandı. Polis ekiplerinin araç geçişlerine izin vermedi karayollarında uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları ekipleri bölgede kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.
(Yasin Kayacı/İHA)
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