Gürün-Sivas karayolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gürün-Sivas karayolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Gürün-Sivas karayolu ulaşıma kapandı

6 saat önce

Gürün-Sivas ile Malatya-Kayseri karayolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapandıİl genelinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Gürün-Sivas karayolu ulaşıma kapandı, System.String[]

Gürün- Sivas ile Malatya- Kayseri karayolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapandı

İl genelinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Gürün ilçesinde etkili olan yoğun tipi ulaşımda aksamalara neden oldu. Tipi ve yoğun kar yağışı nedeniyle Gürün-Sivas ve Malatya-Kayseri karayolları ulaşıma kapandı. Polis ekiplerinin araç geçişlerine izin vermedi karayollarında uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları ekipleri bölgede kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

(Yasin Kayacı/İHA)

Kayseri, Malatya, Sivas, Gürün, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cezasını kaldırdığı isim, tahliye oldu
ABD, koronavirüs tehdidi nedeniyle "acil durum" ilan etti Son dakika: Musul'da ABD askerlerinin kaldığı üsse füzeli saldırı Bingöl Cezaevi'nde mahkumlar "kötü muamele" nedeniyle isyan çıkardı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 01:40:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gürün-Sivas karayolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]