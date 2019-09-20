Son Dakika Haberleri: Gürün yüzme havuzu onarıldı
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Gürün yüzme havuzu onarıldı

1 saat önce

Gürün Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne ait kapalı yüzme havuzunda onarım çalışmaları tamamlandı.

Gürün yüzme havuzu onarıldı, System.String[]

Gürün Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İlçe Müdürlüğü'ne ait kapalı yüzme havuzunda onarım çalışmaları tamamlandı.


İlçe Müdürlüğü'ne tahsisi yapılan kapalı yüzme havuzu, gerekli tamirat işlerinden sonra tekrar kullanılabilir hale getirildi.


Gürün Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, kapalı yüzme havuzunu vatandaşların kullanımına sunacak. Havuzda ayrıca yüzme kursları verilecek. - SİVAS

Gürün, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 01:48 Kaynak: İHA
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