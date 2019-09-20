Gürün yüzme havuzu onarıldı
1 saat önce
Gürün Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne ait kapalı yüzme havuzunda onarım çalışmaları tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 01:48 Kaynak: İHA
Gürün Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İlçe Müdürlüğü'ne ait kapalı yüzme havuzunda onarım çalışmaları tamamlandı.
İlçe Müdürlüğü'ne tahsisi yapılan kapalı yüzme havuzu, gerekli tamirat işlerinden sonra tekrar kullanılabilir hale getirildi.
Gürün Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, kapalı yüzme havuzunu vatandaşların kullanımına sunacak. Havuzda ayrıca yüzme kursları verilecek. - SİVAS
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