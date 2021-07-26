Gürün Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Aktepe, anız yakılmaması konusunda çiftçileri uyardı - Son Dakika

Sivas Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Gürün Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Aktepe, anız yakılmaması konusunda çiftçileri uyardı.

Anız yakmanın doğaya verdiği zararlar hakkında bilgi veren Hüseyin Aktepe, "Anız yakma hasat sonrası sadece toprak içinde kalan kökleri yakmıyor, toprağın tüm özelliklerini kaybetmesine sebep oluyor. Topraktaki mikro organizmaların yüzde 70'i zarar gördüğü için toprağımızın verimini de olumsuz etkiliyor. Anız yakılması toprağa uzun vadede ciddi zararlar veren yanlış bir uygulamadır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 1993 yılından itibaren anız yakmanın yasaklandığına dikkati çeken Aktepe, şunları kaydetti:

"Çiftçilerimiz, hasat sonrası toprak içinde kalan kökleri sürmek yerine daha kolay ve zahmetsiz olduğunu düşündükleri yakma yöntemiyle bunlardan kurtulmak istiyor. Ancak unutulmaması gereken sadece toprak içinde bulunan kökleri yakmıyoruz. Anız yakılması toprağın verimliliği başta olmak üzere biyolojik, fiziksel ve kimyasal özelliklerine de zarar veriyor. Anız yakıldığında toprakta 250 derece sıcaklık oluşuyor. Bu da toprak içerisinde bulunan faydalı canlılar başta olmak üzere tüm küçük canlıların ölmesine neden oluyor. Toprakta bulunan ve gözle görülmeyen bu canlıların faaliyetleri organik maddeleri parçalayarak verimliliği artıran humusa dönüşmektedir. Ayrıca toprakta bulunan karbon ve azot dengesi yok oluyor. Toprakta bulunan mikro organizmaların yüzde 70'i zarar gördüğünden toprak verimliliği azalıyor. Sürmek yerine kolayı tercih eden çiftçilerimiz daha sonra kimyasal, organik gübre kullanmak zorunda kalıyor. Bu da zamanla toprağın çoraklaşmasına ve tarım yapılamamasına neden oluyor."