Gurur ve hüznü aynı anda yaşadılar - Son Dakika

Erzurum'da düzenlenen törende 4 şehit ve 1 gaziye Devlet Övünç Madalya ve Beratları verildi.

Erzurum Valiliği'nde düzenlenen törene Erzurum Vali Vekilleri Hamdullah Suphi Özgödek, Yıldız Büyüker, 9.Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan vekili Fevzi Polat, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, STK başkanları, şehit ve gazi yakınları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra şehitler ve gazinin öz geçmişleri okundu.

Törende 2019 yılında Hakkari Derecik ilçesinde şehit düşen Piyade Er Sezai Ekşioğlu, Suriye'nin Tel-Abyad kentinde Barış Pınarı Harekat Bölgesinde 2019 yılında yaralandıktan sonra sevk edildiği hastanede şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Rahmi Kaya, 2018 yılında Şırnak Merkez Besler Dereler bölgesinde şehit düşen Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi, 2019 yılında Mardin ili Derik ilçesinde şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Önek'in ailesine ve 2017 yılında Şırnak ilinde yürütülen operasyonda daha önceden tuzaklanmış EYP'nin patlaması sonucu yaralanan Gazi Jandarma Uzman Çavuş Abubekir Durmuş'a övünç madalyası verildi.

Erzurum Vali Vekili Hamdullah Suphi Özgödek yaptığı konuşmada, "Değerli şehit yakınları öncelikle hepinizin 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü ve şehitlerimi anma dolayısıyla bir kez daha şehitlerimizi anıyoruz. Bizim memleketimiz Anadolu'dur. Bu memleket bundan dolayı çok kıymetlidir. Tarih boyunca bu memleket için hep mücadele verilmiştir. Verilen bu mücadele hiç eksik olmamıştır. Memleketimize sürekli göz koyanlar olmuştur. Anca bizler bir vatanperver olarak ve gereken mücadeleyi vermiş, bu güne kadar da şehitlerimizin adına, gazilerimizin pahasına bu mücadeleyi yürütüyoruz. İnşallah bundan sonra da şehitlerimizin bizlere emanet olarak bıraktığın bu günleri bundan sonra da bizler. Hepimiz şehit ve gazilere şükran borçludur. Cumhurbaşkanımızın himayeleri ile bu gün burada şehit yakınlarına ve gazimize Devlet Övünç Madalyası veriyoruz. Erzurum'da 229 şehit, 410 gazimiz bulunmaktadır. Erzurum toplamda 639 şehit ve gaziye sahiptir. İnşallah bundan sonra şehit vermeyiz. Gerektiği zaman hepimiz şehit olmak için gözümüzü de kırpmayız" ifadelerini kullandı.

Madalya takdiminden sonra şehit yakınları ve gazi yakınları gururu ve hüznü aynı anda yaşadılar. Şehit anne ve babalarının yanı sıra eş ve çocukları da törende hazır bulundu - ERZURUM