Güsad'dan 375 Öğrenciye Kışlık Bot Yardımı

İstanbul Sancaktepe Gümüşhaneliler Derneği (GÜSAD), Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi ve köylerindeki 375 öğrenciye kışlık bot yardımı yaptı.

İstanbul Sancaktepe Gümüşhaneliler Derneği (GÜSAD), Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi ve köylerindeki 375 öğrenciye kışlık bot yardımı yaptı.



GÜSAD Başkanı Mücahit Sezgin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada dernek olarak yaptıkları faaliyetlerde eğitim konusunu öncelikli olarak ele aldıklarını söyledi. Türkiye'de STK'ların eğitime destek konusunda maalesef istenilen düzeyde olmadığının altını çizen Sezgin geleceğe dönük tüm yatırımların bilgi üzerine inşa edilmesi gerektiğini vurguladı.



GÜSAD olarak kuruldukları günden bugüne kadar ilkokul, ortaokul, lise, ön lisans ve lisans seviyelerinde öğrenim gören 625 öğrenciye burs sağladıkları söyleyen Sezgin, yaptıkları faaliyetlerde çıkar gütmeyen ve insanı merkeze alan hizmetler ürettiklerini gören GÜSAD gönüldaşlarının her geçen gün kendileri ile iletişime geçerek hayır kervanına katılmak istediklerini aktardı.



Kelkit'te düzenlenen törene GÜSAD Başkanı Mücahit Sezgin, Kelkit İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Yücel, İTO Söğütlü Şehit Tahsin Onuk İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Cengiz Taşan ve Okul Aile Birliği Başkanı Osman Meral, Söğütlü İlkokulu Müdürü Zeki Kurnaz, Sancaktepe MHP İlçe Başkan Yardımcısı Adem Sezgin, GÜSAD Yönetim Kurulu Üyeleri Ekrem Kalkan ve Özgür Sezgin, Söğütlü Beldesi AK Parti Meclis Üyesi Mükerrem Sezgin katıldı. - GÜMÜŞHANE

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