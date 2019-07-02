Son Dakika Haberleri: GUSAD'ın yeni başkanı Mesut Çakmak oldu
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GUSAD'ın yeni başkanı Mesut Çakmak oldu

1 saat önce

Güney Doğu Un Sanayicileri Derneği (GUSAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Beşler Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mesut Çakmak seçildi.

GUSAD'ın yeni başkanı Mesut Çakmak oldu, System.String[]
Güney Doğu Un Sanayicileri Derneği (GUSAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Beşler Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mesut Çakmak seçildi.

Un sektörüne yön vermek amacıyla faaliyet gösteren Güney Doğu Un Sanayicileri Derneği'nin son genel kurulunda Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Mesut Çakmak seçildi. Yönetim kurulu üyeliklerine ise Engin Müderris Fedaioğlu, İbrahim Halil Dayıoğlu, Mesut Acar, Nizamettin Yılmaz, Hasan Özmermer, Sedat Sezer, Bilal Özbay, İbrahim Halil Bükün, Abdülkadir Saatçi, Ebedin Ergün, Fatih Özufacık, Ömer Uslu seçildi.

Yeni başkan Mesut Çakmak yaptığı açıklamada önceliklerinin sektöre ivme kazandıracak faaliyetlere imza atmak olduğunu ve un sanayicilerinin tüm platformlarda en iyi şekilde temsil edilmesi yönünde bir felsefe benimseyeceklerini belirtti. Çakmak, "Derneğimize çok kıymetli emekler vermiş bulunan eski yönetime çok teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki yeni dönemde de sektör temsilcilerimize en iyi şekilde hizmet edecek ve derneğimizi her konuda ideal bir çözüm kuruluşu haline getireceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 07:00 Kaynak: İHA
İbrahim Halil, Güney Doğu, Güncel
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