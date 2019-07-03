Son Dakika Haberleri: GÜSEM organik tarım kursiyerlerinden İslahiye MYO'ya ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

GÜSEM organik tarım kursiyerlerinden İslahiye MYO'ya ziyaret

2 saat önce

Gaziantep Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (GÜSEM) Organik Tarım Kursu Kursiyerleri İslahiye Meslek Yüksekokulunu ve İslahiye Yerleşkesinde bulunan serayı ziyaret etti.

GÜSEM organik tarım kursiyerlerinden İslahiye MYO'ya ziyaret, System.String[]
Gaziantep Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (GÜSEM) Organik Tarım Kursu Kursiyerleri İslahiye Meslek Yüksekokulunu ve İslahiye Yerleşkesinde bulunan serayı ziyaret etti.

Organik Tarım Kursu Eğitmeni Öğr. Gör. Harun Cengiz Karayakupoğlu ve Kursiyer Öğretmen Tacim Durmuş tarafından koordine edilen ziyarette; İslahiye Meslek Yüksekokul Sekreteri Bilal Erdoğan tarafından GÜSEM Organik Tarım Kursunun 20 öğretmen kursiyerine Yüksekokulun faaliyetleri konusunda bilgi verildi.

Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Gökhan Nur tarafından organik tarım ve serada ekili bulunan ürünler hakkında kursiyerler bilgilendirildi. Yüksekokul birimleri ve organik domates yetiştirilen serayı ziyaret eden kursiyerlere seranın kuruluşu hakkında Yüksekokul Müdür Vekili Doç. Dr. Gökhan Nur seracılık teknikleri hakkında bilgi verdi.

Yüksekokul Müdür Vekili Doç. Dr. Gökhan Nur, "Yüksekokulun bölgemizde ilk defa üreterek başarı sağladığı sera bölge çiftçimize örnek olacak nitelikte. Bugün Üniversitemiz GÜSEM tarafından açılan Organik Tarım Kursu kursiyerlerinin ziyareti bizi heyecanlandırdı. Kursiyerlerin ilgisi çok güzeldi. Umarım kendilerine yararlı olmuştur" dedi.

Yüksekokul yetkililerine gösterdikleri misafirperverlikten dolayı teşekkür eden Koordinatör Tacim Durmuş da, "Örnek alınacak bir sera olmuş, çiftçilerimiz kolaylıkla bu işi yapabilirler bu güzel faaliyetin bölgemizde örnek olmasını diliyorum" dedi. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:05 Kaynak: İHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



JP Morgan, Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini düşürdü Facebook, Instagram ve WhatsApp'a erişim sağlanamıyor Interpol'ün aradığı DEAŞ'lı Rus uyruklu kadınlar, 9 çocukla sınırda yakalandı Bakan Albayrak enflasyon rakamlarını değerlendirdi: Yıllık hedefimizin altına geriledik

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 18:16:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: GÜSEM organik tarım kursiyerlerinden İslahiye MYO'ya ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]