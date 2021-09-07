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Güşien yaza Alaçatı'da veda etti - Son Dakika

Güşien yaza Alaçatı'da veda etti

07.09.2021 10:42
Güşien yaza Alaçatı'da veda etti, System.String[]

Gülşen önceki akşam Jolly Joker Alaçatı'da hayranlarıyla buluştu.

Gülşen önceki akşam Jolly Joker Alaçatı'da hayranlarıyla buluştu. Ünlü popçuyu izlemeye gelenler arasında Cemal Can Canseven de vardı. Gülşen, Canseven'i sahneye çağırdı ve birlikte Ferdi Özbeğen'in "Gündüzüm Seninle" şarkısını seslendirdiler.

"Survivor 2020 Ünlüler-Gönüller" yarışmasının şampiyonu Cemal Can Canseven'in, yarışmadayken sahte hesap sorusuna verdiği yanıt uzun süre konuşulmuştu. Beş tane sahte hesabı olduğunu söyleyen Canseven, "Beni engelleyen insanları farklı hesaplardan takip ediyorum. Mesela Gülşen beni engellemişti. Onu çok seviyorum ve onun profiline bakmak için sahte hesaplardan birini kullanıyorum" demişti.

Güşien yaza Alaçatı'da veda etti

Bunu öğrenen Gülşen de Cemal Can Canseven'in engelini kaldırarak takip etmeye başlamıştı...

MÜZİK COŞKUSU

Geride bıraktığımız hafta sonu, ünlü isimlerin konserleriyle renklendi. Bodrum'dan Bursa'ya farklı şehirlerde gerçekleşen etkinlikler, müzikseverlere keyifli saatler yaşattı.

Sanata destek

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Kalesi'ndeki ücretsiz halk konserlerinin düzenlenmesine destek olan Azka Otel'in sahibi Bülent Kaya'ya teşekkür plaketi verdi. Kaya, yaptığı konuşmada "İyi müziğin, iyi sanatın, iyi sanatçının ve iyi organizasyonun her zaman yanında olacağımın sözünü veriyorum" dedi. Gecenin devamında Şevval Sam sahneye çıktı.

Güşien yaza Alaçatı'da veda etti

5 bin kişilik koro

YBY Kemerburgaz Yaz Konserleri kapsamında önceki akşam Mor ve Ötesi sahneye çıktı. Açılışı "Güneşi Beklerken" ile yapan ve hit şarkılarını seslendiren grubu 5 bini aşkın müziksever izledi. Dinleyiciler, gece boyunca grubun tüm şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

Güşien yaza Alaçatı'da veda etti

Coşkulu gece

Türkiye MotoFest Konserleri serisinin beşinci gününde İrem Derici ve Cenk Eren sahneye çıktı. İki ünlü isim, sevilen şarkılarını seslendirerek dinleyicilerine keyifli bir gece yaşattı

Güşien yaza Alaçatı'da veda etti

Bursa konseri

Göksel, Bursa'da Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen "Nilüfer +1 Güz Konserleri"nde sevenleriyle buluştu. Balat Atatürk Kent Ormanı'nda sahneye çıkan sanatçı, "Yalnız Kuş", "Sen Orada Yoksun" ve "Denize Bıraktım" gibi sevilen şarkılarını söyledi.

Güşien yaza Alaçatı'da veda etti

Şarkılara ışık şovları eşlik etti

Turkcell Vadi Açıkhava, geçtiğimiz pazar akşamı alternatif rock müziğin sevilen gruplarından Manga'yı ağırladı. Grup üyeleri Ferman Akgül, Yağmur Sarıgül, Cem Bahtiyar ve Özgür Can Öney'in şarkılarına ışık şovları eşlik etti. Grup, sevenlerine unutamayacakları bir gece yaşattı.

Güşien yaza Alaçatı'da veda etti

Yaza veda konserleri

Kocaeli Emex Otel, "Yaza Veda Konserleri"ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Etkinlik kapsamında 15 Eylül'de Duman, 17 Eylül'de Zeynep Bastık ve 18 Eylül'de de Haluk Levent sahneye çıkacak

Güşien yaza Alaçatı'da veda etti
Güşien yaza Alaçatı'da veda etti
Güşien yaza Alaçatı'da veda etti

Bodrum, Gülşen, Bursa, Eylül, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Güşien yaza Alaçatı'da veda etti - Son Dakika Magazin


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