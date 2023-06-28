Gustav Klimt'in Yelpazeli Kadın Portresi 85.3 Milyon Sterline Satıldı - Son Dakika
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Gustav Klimt'in Yelpazeli Kadın Portresi 85.3 Milyon Sterline Satıldı

Gustav Klimt'in Yelpazeli Kadın Portresi 85.3 Milyon Sterline Satıldı

28.06.2023 12:46

Avusturyalı ressam Gustav Klimt'in Yelpazeli Kadın isimli portresi, Londra'da düzenlenen müzayedede 85.3 milyon sterline alıcı buldu. Sotheby's, bu satışın Avrupa'da en yüksek meblağa sahip müzayede satışı olduğunu duyurdu. Portre, Klimt'in renk ve biçimde yeni bir yaklaşım keşfettiğini ortaya koyuyor ve sanatçının başyapıtı olarak kabul ediliyor. Tablo, Avrupa'da bir sanat eseri ve Gustav Klimt için yeni bir açık artırma rekoru kırdı.

Avusturyalı ressam Gustav Klimt'in Yelpazeli Kadın (Lady with a Fan) isimli portresi, İngiltere'nin başkenti Londra'da Sotheby's tarafından düzenlenen müzayedede 85.3 milyon sterline alıcı buldu. Sotheby's satışın, Avrupa'da en yüksek meblağa sahip müzayede satışı olduğunu duyurdu.

AÇIK ARTIRMA SAVAŞI 10 DAKİKA SÜRDÜ

Sothebys'den yapılan açıklamada, "Öldükten sonra stüdyosundaki şövalenin üzerinde bulunan bu büyüleyici figür tasviri, Klimt'in renk ve biçime yeni bir yaklaşım keşfettiğini ortaya koyuyor ve gücünün doruğundaki bir sanatçının başyapıtıyla sonuçlanıyor. Telefonda ve odada dört müşteri arasında geçen on dakikalık bir açık artırma savaşının ardından tablo 85,3 milyon sterline yükselerek, Avrupa'da bir sanat eseri ve Gustav Klimt için yeni bir açık artırma rekoru kırdı. Aynı zamanda bugüne kadar açık artırmada satılan portreler arasında en yüksek ikinci fiyat oldu" denildi.

Gustav Klimt'in 'Yelpazeli Kadın' tablosu rekor fiyata satıldı

KLIMT'İN SON DÖNEM ESERLERİNDEN BİRİ: YELPAZELİ KADIN

Gustav Klimt'in en sevdiği konu olan kadın formu üzerine bir çalışma olan 'Yelpazeli Kadın', hem modern sanattaki Japonizm akımının etkisini hem de Klimt'in kendine özgü tarzını yansıtmaktadır. Viyanalı sanatçının son dönem eserlerinden biri olan tablonun tamamlanma tarihi, Klimt'in öldüğü yıl olan 1918'dir.

ELİNDEKİ YELPAZE DE SÜSLÜ TASARIMA SAHİP

Portedeki kadının elbisesi ve elindeki yelpaze de süslü tasarımlara sahip. Porte, aynı zamanda dekoratif unsurlarla dolu ve 19'uncu yüzyılda İngiltere ortaya çıkan Sanatlar ve Zanaatler akımını yansıtıyor.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Gustav Klimt'in Yelpazeli Kadın Portresi 85.3 Milyon Sterline Satıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gustav Klimt'in Yelpazeli Kadın Portresi 85.3 Milyon Sterline Satıldı - Son Dakika
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