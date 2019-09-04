Son Dakika Haberleri: Gustavo, Can Bartu Tesisleri'ni gezdi
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Gustavo, Can Bartu Tesisleri'ni gezdi

6 saat önce

Fenerbahçe'nin yeni transferi Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, Can Bartu Tesisleri'ni gezdi.

Gustavo, Can Bartu Tesisleri'ni gezdi, System.String[]

Fenerbahçe'nin yeni transferi Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, Can Bartu Tesisleri'ni gezdi.

Sarı-lacivertli ekibin yeni transferi Gustavo, tesisleri gezdi. Menajer Volkan Ballı'nın eşlik ettiği Gustavo, takım arkadaşlarıyla tanışmasının ardından oyuncuların kaldığı odaları ve antrenman sahasını gezerek incelemelerde bulundu.

(İHA)

Can Bartu Tesisleri, Luiz Gustavo, Fenerbahçe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 07:00 Kaynak: İHA
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