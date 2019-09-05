Son Dakika Haberleri: Gustavo, Fenerbahçe için Marsilya'ya 1 milyon Euro ödedi
Son Dakika Spor Haber

Gustavo, Fenerbahçe için Marsilya'ya 1 milyon Euro ödedi

2 saat önce

Fenerbahçe'nin yeni transferi Luiz Gustavo'nun, sarı-lacivertli ekibe katılabilmek için Marsilya'ya 1 milyon Euro para ödediği belirtildi.

Gustavo, Fenerbahçe için Marsilya'ya 1 milyon Euro ödedi, System.String[]

Fenerbahçe'nin yeni transferi Luiz Gustavo'nun, sarı-lacivertli ekibe katılabilmek için Marsilya'ya 1 milyon Euro para ödediği belirtildi.


Fenerbahçe'nin yeni transferi Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, Olimpik Marsilya'dan Fenerbahçe'ye transfer olmak için kendi cebinden 1 milyon Euro ödedi. L'Equipe gazetesinde yer alan habere göre Gustavo'nun bu transferi gerçekleştirmek ve kendine yeni bir başlangıç yapmak için 1 milyon Euro'yu Marsilya'ya ödediği iddia edildi. - İSTANBUL

Luiz Gustavo, Fenerbahçe, Marsilya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 12:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fransızlar yazdı: Gustavo, Fenerbahçe'ye gelmek için cebinden para ödedi
NEC Nijmegen, Ferdi'nin transfer taksidini ödemeyen Fenerbahçe'ye dava açıyor! Liverpool ve Juventus, Uğurcan Çakır'ı istiyor! A Milli Basketbol Takımımız, Çekya'ya 91-76 yenildi!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 15:01:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gustavo, Fenerbahçe için Marsilya'ya 1 milyon Euro ödedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]