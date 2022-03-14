Gustavo'nun cezası bitti, Carole cezalı - Son Dakika
Üye Girişi

Gustavo'nun cezası bitti, Carole cezalı

14.03.2022 09:32
Gustavo'nun cezası bitti, Carole cezalı

Kayserispor'da Gustavo Campanharo'nun cezası sona ererken, bu kez de Lionel Carole cezalı duruma düştü.

Kayserispor'da Gustavo Campanharo'nun cezası sona ererken, bu kez de Lionel Carole cezalı duruma düştü.

Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Karagümrük ile karşılaşacak Kayserispor'da Brezilyalı futbolcu Gustavo Campanharo'nun sarı kart cezası sona ererken Lionel Carole cezalı duruma düştü. Bu sezon forma giydiği Göztepe, Beşiktaş, Giresunspor ve son oynanan Konyaspor maçlarında sarı kart gören Lionel Carole cezalı duruma düştü. Carole, Cuma günü deplasmanda oynanacak Karagümrük maçında takımındaki yerini alamayacak.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

YORUMLAR
500
Kayserispor'da ilginç istatistik Kayserispor'da ilginç istatistik Kayserispor ligde 11. yenilgisini aldı Kayserispor ligde 11. yenilgisini aldı

Spor Toto Süper Lig, Lionel Carole, Kayserispor, Karagümrük, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gustavo'nun cezası bitti, Carole cezalı - Son Dakika


Son Dakika
09:50 Teşkilat dizisi dün akşam izleyiciyle buluştu! İşte son bölümde yaşananlar
09:47 Grup kurarak seçime girme hayalleri suya düşüyor! AK Parti ve MHP yeni kanun tasarısını bugün duyuracak!
09:38 Zelenski'den NATO ülkelerini uyardı: Ukrayna Hava Sahamız kapatılmazsa NATO ülkelerinde de bombalar patlar
09:29 Akaryakıt ürünlerine ilk indirim yapıldı! Fiyatları 2 lira 29 kuruş düştü!
09:15 Rusya Instagram'ı engelledi: 60 milyona yakın Rus kullanıcısı var
09:15 Rusya'nın silahları bitiyor! ABD, Çin'e üstü kapalı uyarı yaptı
09:13 Letonya Savunma Bakanı'ndan SİHA açıklaması: 6 aylığına kendi semalarımızda test edelim!
09:01 Hem anneleri hem babaları öldü: Öksüz ve yetim Ukraynalı bebekler! Ukrayna büyükelçisi paylaştı!
08:45 Yoksulluk hallerimiz: 141 bin çocuğa ailesi bakamıyor, 11 milyon kişiye gıda yardımı yapılıyor!
08:42 Ukrayna ordusundan cansız bedenlerle Rusya'ya Z harfi göndermesi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 10:00:36. #1.12#
SON DAKİKA: Gustavo'nun cezası bitti, Carole cezalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement