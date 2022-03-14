Gustavo'nun cezası bitti, Carole cezalı - Son Dakika

Kayserispor'da Gustavo Campanharo'nun cezası sona ererken, bu kez de Lionel Carole cezalı duruma düştü.

Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Karagümrük ile karşılaşacak Kayserispor'da Brezilyalı futbolcu Gustavo Campanharo'nun sarı kart cezası sona ererken Lionel Carole cezalı duruma düştü. Bu sezon forma giydiği Göztepe, Beşiktaş, Giresunspor ve son oynanan Konyaspor maçlarında sarı kart gören Lionel Carole cezalı duruma düştü. Carole, Cuma günü deplasmanda oynanacak Karagümrük maçında takımındaki yerini alamayacak.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)